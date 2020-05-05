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(Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü

DHA

  ANTALYA'da dün gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren İsmail Alınmış'ın (34), 20 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Kaza yapan otomobilin, başka bir araca ve bariyerlere vurduktan sonra süratle savrulduğu görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Alınmış yönetimindeki 07 FC 516 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada kavşakta bulunan Mehmet K. yönetimindeki...

(Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü

 <br>ANTALYA'da dün gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren İsmail Alınmış'ın (34), 20 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Kaza yapan otomobilin, başka bir araca ve bariyerlere vurduktan sonra süratle savrulduğu görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Alınmış yönetimindeki 07 FC 516 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada kavşakta bulunan Mehmet K. yönetimindeki 06 EJ 646 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Kazanın ardından savrulan Alınmış'ın kullandığı otomobil önce refüjdeki bariyerlere, ardından yaklaşık 40 metre ilerideki elektrik direğine çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilin motoru araçtan fırladı. Alınmış ve arkadaşı Uğur Doğan, sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. Alınmış hayatını kaybederken, Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.<br>CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ<br>Kazada hayatını kaybeden Alınmış'ın bir süredir cezaevinde olduğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenildi. Kazada aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Doğan'ın tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Doğan'ın sabah saatlerinde ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Alınmış'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından Döşemealtı Kovanlık Köyü'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.<br>Kurum önünde bekleyen ağabey Şeref Alınmış, Kazanın tam oluş nedenini bilemiyorum. Dün akşam saatlerinde haber aldık ve yola çıktık. Kardeşim kaza yerinde vefat ettiği için direkt morga geldik. Acılıyız ve üzüntülüyüz. Virüs nedeniyle kardeşim 20 gün önce cezaevinden izinli olarak çıktı. Cezasının bitmesine de 1 yıl kadar kalmıştı dedi.<br>KAZA ANI KAMERADA<br>Kazanın yaşandığı noktadaki bir güvenlik kamerasına, Alınmış'ın kullandığı aracın kazanın ardından süratle geçişi yansıdı. Görüntülerde Alınmış'ın aracının diğer araca ve bariyerlere çarpmasının ardından süratle yolda savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin yardım için koştuğu ancak aracın motorunun fırlaması nedeniyle, kaçtıkları da görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-05-05 12:42:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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