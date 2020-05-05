Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası Konferans

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası Konferans

İHA

Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası Konferans

3. Uluslararası “Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler” Konferansı, bu yıl dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle 68 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesince düzenlenen, Konferans Başkanlığını Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh A. Nia’nın yaptığı Konferansın, Korona salgını nedeni ile bu yıl çevrimiçi yapılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet D. Öner, "Bu konferansın en önemli özelliğinin salgın sürecinde ortaya çıkan gereksinimlerin konut mimarisi ve şehircilik alanına nasıl yansıyacağının tartışılıyor olmasıdır. Mimarlığın ve kent planlamasının geleceğine dair anlayış geliştirmek, son çıkan bildirileri, metodolojileri ve gelişmeleri paylaşmak için organize edilen ve alanın önde gelen bilim insanlarını bir araya getirecek konferansa talep oldukça yoğun olmuştur” diye konuştu.
Öner, 3. Uluslararası “Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler” Konferansına bu yıl 29 ülkeden 161 bildiri başvurusu yapıldığını sözlerine ekledi.

"Yaşam tarzı değişti"
3. Uluslararası “Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler” Konferansı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh A. Nia ise, Çin'de başlayan ve kısa bir süre içerisinde dünyaya yayılan Korona salgının insanların yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini söyledi. Salgın olmasaydı Konferansın Alanya'da gerçekleştirileceğini söyleyen Nia, "Bildiğiniz gibi, konferansımızı çevrimiçi yapmaya karar vermemizin ana nedeni, son zamanlarda ortaya çıkan ve insanların yaşam tarzını tamamen değiştiren salgından kaynaklandı. Yakın zamanda ortaya çıkan virüs, bir mimar ve kentsel planlamacı olarak bizlere, konut ve mimarlık kavramını yeniden düşünmek üzerine birçok soru yöneltti. Maalesef, II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan toplu konut ihtiyacı ve Le Corbusier’in “içinde yaşanacak bir makine olarak ev” şeklindeki erken modernizm düşüncesi, ev kavramını basit bir sığınağa çekti. Bu iddianın kanıtı, içinde bulunduğumuz karantina günlerinde aile içi anlaşmazlığın ve psikolojik sorunların artmasıdır. Bu nedenle bu konferansta gündeme getirmek istediğim önemli soru; konutlarımızın, kullanıcıları için neden daha dinamik ve önemli bir ortam sağlamadığı ve günümüz konutlarının, kullanıcıları için psikolojik baskıya neden olan eksik tasarım göstergelerinin neler olduğudur. Bu sebeple, çok daha önemli bir konut ortamı sağlamak için, konut fikrini yeniden düşünmek mimarların ve şehir planlamacılarının önceliği olmalıdır. Dolayısıyla, güncel sorunun manifestosu olarak, salgın sonrası dünyanın, evi içinde yaşanacak bir yer olarak değerlendirmek açısından kentsel planlama tarihinde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Konferans, üniversitesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
Mahmutseydi'ye ulaşım kısaldı
YEREL HABERLER Mahmutseydi'ye ulaşım kısaldı
Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
(Görüntülü) Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske dikti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde ...
Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor Başkan Böcek: Tüm imkanlarımızı seferber ettik
YEREL HABERLER Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor Başkan ...
(Görüntülü) Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi ...
Kepez’den Antalya’nın simgesine yatırım
YEREL HABERLER Kepez’den Antalya’nın simgesine yatırım
Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
YEREL HABERLER Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' ...
(Görüntülü) Antalya otogarında hareketlilik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya otogarında hareketlilik
Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas" diyecek Bütün iş yerleri dezenfekte edilip sosyal mesafe korunacak Berber her tıraş sonrası dışarı çıkıp 15 dakika mola verecek Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun: “Yoğunluk çok fazla. Sabah 09.00’dan akşam 22.00’a kadar açık olmamız gerekir” " 3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk, 5 koltuklu dükkanda 3 koltuk çalışacağız." “Bir tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak”
YEREL HABERLER Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas" ...
Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: "AVM'ler 24 saat havalandırılmalı"
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: "AVM'ler 24 saat ...
Antalya'da otogarda hareketlilik
YEREL HABERLER Antalya'da otogarda hareketlilik
Antalya'da Almanya doğumlular ilk sırada yer aldı Türkiye'de ikamet eden nüfusun %3,2'si yurt dışı doğumlu
YEREL HABERLER Antalya'da Almanya doğumlular ilk sırada yer ...
(Görüntülü) Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse ...
(Görüntülü) Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
(Görüntülü)  Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Hollywood yıldızları, koronavirüsün ...
(Görüntülü) Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hollywood yıldızları, koronavirüsün ...
(Görüntülü) Ailece maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ailece maske üretiyorlar
Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske dikti
YEREL HABERLER Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske ...
Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya'ya giremeyecek
YEREL HABERLER Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya'ya giremeyecek
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, ...
(Görüntülü) Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece yarısından itibaren girişler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X