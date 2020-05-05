Klima motoru çaldığı depoya tekrar gelince yakalandı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan T.C., kablo çalmak için yeniden gelince yakalandı.<br>Hırsızlık olayı, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren şüpheli, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla da yetinmeyip, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı. Dün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversitenin güvenliğini sağlayan şirket ile polise bildirdi.<br>İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, şüpheliyi ararken, üniversitenin güvenlik görevlileri, bölgeyi takibe aldı. Bugün öğle saatlerinde, elinde çuval bulunan bir kişi, aynı yerden depoya girince güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. T.C. olduğu belirlenen şüpheliyle beraber, çalıntı olduğu tespit edilen kablolar ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, klima hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli olduğu tespit edilen T.C., polise teslim edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-05 13:57:31<br>

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