Klima motoru çaldığı depoya tekrar gelince yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Klima motoru çaldığı depoya tekrar gelince yakalandı

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan T.C., kablo çalmak için yeniden gelince yakalandı. Hırsızlık olayı, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren şüpheli, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla da yetinmeyip, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı. Dün...

Klima motoru çaldığı depoya tekrar gelince yakalandı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan T.C., kablo çalmak için yeniden gelince yakalandı.<br>Hırsızlık olayı, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren şüpheli, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla da yetinmeyip, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı. Dün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversitenin güvenliğini sağlayan şirket ile polise bildirdi.<br>İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, şüpheliyi ararken, üniversitenin güvenlik görevlileri, bölgeyi takibe aldı. Bugün öğle saatlerinde, elinde çuval bulunan bir kişi, aynı yerden depoya girince güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. T.C. olduğu belirlenen şüpheliyle beraber, çalıntı olduğu tespit edilen kablolar ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden, klima hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli olduğu tespit edilen T.C., polise teslim edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-05 13:57:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü buldu
YEREL HABERLER Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak ...
İş yerine camdan giren kızı acı manzarayla karşılaştı Antalya’da bir kişi oto boyama dükkanında ölü bulundu
YEREL HABERLER İş yerine camdan giren kızı acı manzarayla ...
Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor
Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası Konferans
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası ...
(Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
Mahmutseydi'ye ulaşım kısaldı
YEREL HABERLER Mahmutseydi'ye ulaşım kısaldı
Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
(Görüntülü) Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske dikti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde ...
Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor Başkan Böcek: Tüm imkanlarımızı seferber ettik
YEREL HABERLER Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor Başkan ...
(Görüntülü) Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi ...
Kepez’den Antalya’nın simgesine yatırım
YEREL HABERLER Kepez’den Antalya’nın simgesine yatırım
Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
YEREL HABERLER Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' ...
(Görüntülü) Antalya otogarında hareketlilik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya otogarında hareketlilik
Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas" diyecek Bütün iş yerleri dezenfekte edilip sosyal mesafe korunacak Berber her tıraş sonrası dışarı çıkıp 15 dakika mola verecek Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun: “Yoğunluk çok fazla. Sabah 09.00’dan akşam 22.00’a kadar açık olmamız gerekir” " 3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk, 5 koltuklu dükkanda 3 koltuk çalışacağız." “Bir tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak”
YEREL HABERLER Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas" ...
Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: "AVM'ler 24 saat havalandırılmalı"
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: "AVM'ler 24 saat ...
Antalya'da otogarda hareketlilik
YEREL HABERLER Antalya'da otogarda hareketlilik
Antalya'da Almanya doğumlular ilk sırada yer aldı Türkiye'de ikamet eden nüfusun %3,2'si yurt dışı doğumlu
YEREL HABERLER Antalya'da Almanya doğumlular ilk sırada yer ...
(Görüntülü) Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse ...
(Görüntülü) Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
(Görüntülü)  Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Hollywood yıldızları, koronavirüsün ...
(Görüntülü) Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hollywood yıldızları, koronavirüsün ...
(Görüntülü) Ailece maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ailece maske üretiyorlar
Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske dikti
YEREL HABERLER Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X