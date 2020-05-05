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Side'da yarım kalan otel yıkımı tamamlandı Yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz kabul edildi, yıkım tamamlandı Başkan Sözen: "Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez"

İHA

Side'da yarım kalan otel yıkımı tamamlandı Yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz kabul edildi, yıkım tamamlandı Başkan Sözen: "Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Dünya değerimiz olan Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez. Bizim Side'deki hayallerimiz çok büyüktür ve bunun önüne hiçbir güç, hiçbir rant düşüncesi geçememiştir bundan sonra da geçemeyecektir" dedi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Yalı Otel'in yıkımına ilişkin açıklamada bulundu. Sözen, "Side Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan ruhsatsız yapıların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Kararı doğrultusunda Side Mahallesi 794 Ada 4 Parseldeki Yalı Hotel’in yıkımına başlanmış, Antalya 5. İdare Mahkemesinin 2020/339 E. Sayılı dosyası ile parsel maliklerinin açtığı davada mahkemece 27 Nisan tarihinde savunmamız verilinceye kadar yıkım işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Side’de tarihin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Türkiye’ye örnek olacak bir cesaret ve emekle 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmaların devamı niteliğindeki bu yıkım çalışmamız, medyaya çarptırılarak yansıtılmış ve bazı kişilerce olumsuz yorumlanmıştır. Yargı en doğru kararı vermiş, ilgili mahkemeye yaptığımız savunmamız üzerine işlemimizin hukuka uygun olduğu anlaşılarak 30 Nisan tarihinde parsel sahiplerinin yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiş, yıkım işlemine belediyemizce bugün kaldığı yerden yeniden başlanmıştır. Manavgat Belediyesi olarak Side Antik Kenti’nde attığımız her adım, tarihimizin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının dışında Türk turizmine, bölge esnafımıza ve içinde yaşayan halkımıza fayda sağlayacak yasal, Valilik ve ilgili kurumlarca onaylanmış, desteklenen adımlardır" diye belirtti.

"Side Manavgat halkınındır"
"3000 yıllık tarihi geçmişe sahip Side'miz inanarak ve değeri önemsenerek emek verilecek olan çok özel bir yerdir" diyen Sözen, "Dünya değerimiz olan Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez. Bizim Side'deki hayallerimiz çok büyüktür ve bunun önüne hiçbir güç, hiçbir rant düşüncesi geçememiştir bundan sonra da geçemeyecektir. Side’de hiçbir kimsenin rant hesabıyla kendi çıkarlarını, toplumun hakkı olan tarih ve turizm değerlerimizin önünde tutmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Side değerini sahiplenen Manavgat halkınındır, dünya ve Türkiye turizminindir, içinde özgürce yaşayan insanlarınındır. Manavgat Belediyesi işte bu düşünceyle Side’de yürüttüğü Kentsel Tasarım Projelerine, Koruma Amaçlı İmar ve güzelleştirme çalışmalarına yasalara ve yargı kararlarına güvenerek devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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