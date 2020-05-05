Otellerde termal kamera hareketliliği Sezonu korona önlemleri kapsamında açmaya hazırlanan otelciler, girişlere termal kamera yerleştiriyor Termal kameralara talep patlaması yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otellerde termal kamera hareketliliği Sezonu korona önlemleri kapsamında açmaya hazırlanan otelciler, girişlere termal kamera yerleştiriyor Termal kameralara talep patlaması yaşanıyor

İHA

Otellerde termal kamera hareketliliği Sezonu korona önlemleri kapsamında açmaya hazırlanan otelciler, girişlere termal kamera yerleştiriyor Termal kameralara talep patlaması yaşanıyor

Sezonu, korona virüs önlemleri kapsamında açmaya hazırlanan otellerde termal kamera hareketliliği yaşanıyor.
Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerde bir çok faaliyetin durmasına sebep olan korona virüs, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Mayıs ayı sonu itibariyle otellerin açılması hedeflenirken, tedbirler ise en üst seviyede olacak.
Alınacak tedbirlerin başında ise termal kameralar geliyor. Otellerin girişlerine zorunlu hale gelen termal kamera sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Otellerin açılmadan, termal kameraların takılmasının zorunlu olması, güvenlik sektöründe çalışan firmaları da harekete geçirdi. Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısını kısa sürede tespit ediyor.

“Açılacak otel ve tesislere termal kamera zorunluluğu getirildi”
Turizm sezonunun açılmasında da termal kameraların önemli bir rol oynayacağını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Önümüzdeki günlerde, kademeli olarak turizm sektörünün açılması planlanıyor. Fakat açılacak otellere, tesislere, termal kamera zorunluluğu getirildi. Otele giren tüm müşterilerin ateşleri, bu şekilde kısa sürede, temassız olarak ölçülecek. Eğer kişinin ateşi yüksek ise, kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı verecek” dedi.

“Basit ve ucuz termal kameralar ile yanlış neticeler alınabiliyor”
Termal kameraların çalışma sistemini anlatan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Yazılımlar ile vücut ısısı belli derecenin üzerinde olursa, ‘uyarı ver’ şeklinde ayarlanıyor. Kamera önünden ateşi yüksek birisi geçtiği anda uyarı verebiliyor. Ayrıca ısı haritasında bu gözüküyor. Burada kameranın özellikleri ve sağlam olması çok önemli. Basit ve ucuz termal kameralar ile yanlış neticeler alınabiliyor. Bu yüzden bizim önerimiz teknik donanımı yüksek, kaliteli, yazılımsal açıdan gelişmiş kameralar kullanılması. Bu sistem, birçok yerde başarı ile kullanılıyor. Büyük şirketlerin talepleri oluyor” diye konuştu.

Talep patlaması yaşanıyor!
Birçok otel, turizm işletmesinden sipariş aldıklarını ileten Yavuz Aman, özellikle Kıbrıs’daki otellerde hareketlilik olduğunu söyledi. Farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, “Elde tutulup insanlara temas etmeden kullanılan modelleri var. 13 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri var ve 57 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. 13 metre olanlar, stoklarda mevcut. Fiyatları ortalama 4 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acemi hırsız aynı yere 4'üncü kez gelince yakalandı 3 gün üste üste gelip el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çalan hırsız yeniden gelince kaçamadı
YEREL HABERLER Acemi hırsız aynı yere 4'üncü kez gelince yakalandı 3 ...
Side'da yarım kalan otel yıkımı tamamlandı Yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz kabul edildi, yıkım tamamlandı Başkan Sözen: "Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez"
YEREL HABERLER Side'da yarım kalan otel yıkımı tamamlandı Yürütmeyi ...
Antalya'da, belediye otobüslerinde bisikletli yolcu için kolaylık
YEREL HABERLER Antalya'da, belediye otobüslerinde bisikletli yolcu ...
Kesici aletle işkence yapılan köpeğe tedavi
YEREL HABERLER Kesici aletle işkence yapılan köpeğe tedavi
Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlarının ateşi yüksek çıkınca ...
Antalya'da 5 yıldızlı iki halk plajında ücretsiz hizmet verilecek Kültür ve Turizm Bakanlığı beş yıldızlı ücretsiz halk plajları serisine devam ediyor Belek ve Kadriye Halk Plajlarında çalışmalar yoğunlaştı
YEREL HABERLER Antalya'da 5 yıldızlı iki halk plajında ücretsiz ...
Klima motoru çaldığı depoya tekrar gelince yakalandı
YEREL HABERLER Klima motoru çaldığı depoya tekrar gelince yakalandı
Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak girdiği iş yerinde ölü buldu
YEREL HABERLER Haber alamadığı babasını, kapı kilidini kırarak ...
İş yerine camdan giren kızı acı manzarayla karşılaştı Antalya’da bir kişi oto boyama dükkanında ölü bulundu
YEREL HABERLER İş yerine camdan giren kızı acı manzarayla ...
Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor
Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası Konferans
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi Uluslararası ...
(Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
Mahmutseydi'ye ulaşım kısaldı
YEREL HABERLER Mahmutseydi'ye ulaşım kısaldı
Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, kazada öldü
(Görüntülü) Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde maske dikti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye Başkanı Uysal, dikiş makinesinde ...
Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor Başkan Böcek: Tüm imkanlarımızı seferber ettik
YEREL HABERLER Büyükşehir kapı kapı gıda yardımı yapıyor Başkan ...
(Görüntülü) Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi ...
Kepez’den Antalya’nın simgesine yatırım
YEREL HABERLER Kepez’den Antalya’nın simgesine yatırım
Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' parkuru kurup, yarıştılar
YEREL HABERLER Evde sıkılınca kendilerine 'Deniztepesi Survivor' ...
(Görüntülü) Antalya otogarında hareketlilik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya otogarında hareketlilik
Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas" diyecek Bütün iş yerleri dezenfekte edilip sosyal mesafe korunacak Berber her tıraş sonrası dışarı çıkıp 15 dakika mola verecek Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun: “Yoğunluk çok fazla. Sabah 09.00’dan akşam 22.00’a kadar açık olmamız gerekir” " 3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk, 5 koltuklu dükkanda 3 koltuk çalışacağız." “Bir tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak”
YEREL HABERLER Antalya'da 11 Mayıs tarihinde bin 450 berber 'makas" ...
Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Alanya kırsalında çalışma
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: "AVM'ler 24 saat havalandırılmalı"
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: "AVM'ler 24 saat ...
Antalya'da otogarda hareketlilik
YEREL HABERLER Antalya'da otogarda hareketlilik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X