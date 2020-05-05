ALKÜ’den "2021 Alanya Yılı” için ilk adım

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 2021 yılının "Alanya Yılı" olabilmesi için hazırlıklara başlayan ALKÜ, ilk olarak "Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu" ile çalışmalara başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Alanya’nın Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılı için 2122 Nisan 2021 tarihinde ALKÜ Kongre Merkezi’nde sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda, Alanya tarihi mercek altına alınacak ve Alanya’ya yönelik birçok araştırma, bu kongrede katılımcılarla paylaşılacak. Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ALKÜ’ de kurulması için büyük çaba gösterdiklerini belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Merkezimizin, Alanya’mızın tarihine ışık tutmaya yönelik çalışmaları olacak. Bu konuya büyük önem veriyoruz ve bu yüzden meslektaşlarımıza tarihi bir çağrıda bulunduk. Gelecek yıl, sempozyumla birlikte Alanya tarihine yönelik yapılan bazı çalışmaları Alanya’ya duyuracağız. Sempozyumun düzenlenmesine katkı veren başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



Tarihçilere tarihi çağrı

Sempozyumun ayrıntılarına yönelik bir yazılı bir açıklama yapan Sempozyum Düzenleme Heyeti, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Alanya’nın Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılının eşiğinde, hemen hemen tam da fetih mevsimine denk gelecek biçimde bir sempozyum düzenliyoruz. Fethin yılı konusunda literatürde bir ittifak bulunmamaktadır. Ancak fethin 1221 sonrasında gerçekleştiği kesindir. Kuvvetle muhtemeldir ki fetih, tam anlamıyla, 1222 sonu 1223 başında gerçekleşmiştir. Şu halde, biz fethin 800. yılının eşiğinde bu sempozyumla bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu başlangıcı takiben, 2022 ve 2023 yıllarında Alanya tarih ve kültürüne seminer ve konferanslarla katkı vermeyi sürdürebilmeyi umuyoruz. Bu sempozyumda, fetihten Cumhuriyet’e Alanya’nın tarihini mercek altına almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, katılımcılardan SelçukluOsmanlıCumhuriyet dönemi Alanya’sı tarihi, dili ve kültürü üzerine tebliğler beklenmektedir. Münhasıran, Sultan Alaaddin Keykubat’ın kendisi üzerine tebliğler de sempozyumun kapsamına girecektir. Alanya’da bugüne kadar bölgenin tarihine ve kültürüne ilişkin çeşitli etkinlikler yapılmıştır. 800. fetih yılı eşiğinde düzenlediğimiz bu etkinliğin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış özgün tebliğlerden oluşmasını salık veriyoruz. Alanya’nın fetih sonrası tarihine odaklanan çalışmaları bulunan meslektaşlarımızı, Alanya’da Nisan 2021’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız” açıklamalarına yer verildi.

Sempozyumun ayrıntılarına ALKÜ Web adresi: https://selcuklu.alanya.edu.tr üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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