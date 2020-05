POYD Başkanı Atmaca: “Otellerimiz her an açılmaya hazır” Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca: “Antalya’ya giriş yasağının kaldırılmasının kısa vadede turizme etkisi yok” “Antalya’ya binlerce de araba gelmiyor. Dün 10 tane araba geliyorsa, bugün 12 tane geliyor” “Bizim otellerimiz her an açılmaya hazır. Yeter ki talep oluşsun”

Turizm sezonunun açılmasının talebe bağlı olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Biz konaklama sektörü olarak hazırız, önemli olan talebi oluşturabilmek. Bizim otellerimiz her an açılmaya hazır. Yeter ki talep oluşsun” dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’ya giriş yasağının kaldırılmasının, turizme etkisinin olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Yasağın kaldırılmasının kısa vadede turizme herhangi bir etkisinin olmayacağını söyleyen Atmaca, "Diğer illerde seyahat yasağı devam ediyor, bir hareketlilik yok. İnsanlar hala kendini korumaya çalışıyor, evlerinden çıkmayarak, izole bir yaşam sürüyorlar. Antalya’ya binlerce de araba gelmiyor. Dün 10 tane araba geliyorsa, bugün 12 tane geliyor. Turizmi etkileyecek bir durum yok. Dün kapılar açıldı diye binlerce insan Antalya’ya gelmedi” dedi.



“Otellerimiz her an açılmaya hazır”

Turizm sezonunun açılmasının talebe bağlı olduğunu ifade eden Atmaca, “Biz konaklama sektörü olarak hazırız, önemli olan talebi oluşturabilmek. Bizim otellerimiz her an açılmaya hazır. Yeter ki talep oluşsun. Bunun tamamını tüketici belirleyecek. Uçak varsa gelecek ve tatilini yapacak. İnsanların tatil için yola çıkmaları lazım. Bunun için de önemli olan şuan ki mevcut seyahat yasağının kalkmasına bağlı. Talep olmadan otelleri açamayız” diye konuştu.

Atmaca, korona virüs öncesinde günlük 50 rezervasyon alan otelin, şimdiler de ise 1 rezervasyon alabildiğini de kaydetti.



“Rusya’da 1 Ağustos’a kadar yasak var”

2020 turizm planlamasında neler olacağının şu an ön görülemediğine değinen Atmaca, “En büyük pazarımız Rusya’da 1 Ağustos’a kadar uçuşlar yasak. Almanya’da 14 Haziran’a kadar seyahat yasağı var. Şu an bir şey öngörmek yalan olur. Uçak şirketlerinin uçuşa başlaması, seyahat yasaklarının kalkması ve bizim de bunu görmemiz lazım. Vatandaşların da, ‘yeter artık, ben tatile gitmek istiyorum’ demesi gerekiyor. Bu saydıklarımız oluşursa ancak o zaman bir şeyler söylemek mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

