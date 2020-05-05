Alacaklı olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Antalya'nın Alanya ilçesinde, borç yüzünden tartıştığı Muzaffer Bacalı'yı (44) pompalı tüfekle vurarak ağırlayan Serdal Yanar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından Yanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-05-05 18:01:52<br>
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