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Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz

DHA

Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz

<br>Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Finlandiyalı Annaliisa (75) ve Olli Ollila (78) çifti, dünyayı saran koronavirüs salgını sürecini ülkelerinde geçirmek yerine Türkiye'de olmayı tercih etti. Antalya'nın Alanya ilçesinde evi bulunan çift, koronavirüs yasağı başlamadan son uçakla Türkiye'ye geldi. Koronavirüs sürecini Alanya'da geçiren çift, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ve Türkiye'de koronavirüs sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası insanlar evlerine kapandı. Dünyada insanların yarıdan fazlası kendini evlerinde izole ederken, Türkiye'de yaşayan bazı yerleşik yabancılar da kendilerini Türkiye'de daha güvende hissettiğini söyleyerek, pandemi sürecini burada geçirmeye karar verdi. Bunlardan biri de ilkbahar ve sonbahar aylarını Alanya'daki yazlıklarında yaz ve kış aylarını ise ülkeleri Finlandiya'da geçiren 55 yıllık evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Annaliisa ve Olli Ollila çifti oldu. Eski modacı Annaliisa Ollila ve eşi emekli asker Olli Ollila, 10 yıldır bu rutinlerini hiç bozmadan devam ettiklerini ve bu yıl koronavirüs salgını sonrası tüm ülkelere uçuşların durdurulmasından hemen önce son uçakla Alanya'ya geldiklerini söyledi. Pandemi sürecini özellikle burada geçirmek istediklerini söyleyen çift, Alanya'da kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı.<br>'ALANYA'DA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ'<br>Alanya´da 10 yıldır yazlıkları olduğu ve her sene 2 kez buraya geldiklerini söyleyen çift, koronavirüs sürecinde de bu rutinlerini bozmadıklarını söyledi. Annaliisa Ollila, Alanya'ya geliş süreçlerini anlatırken, "15 Mart'ta son tarifeli uçakla Finlandiya'dan Alanya'ya geldik. Burada haftalarca kalabileceğimizi, karantinanın uzun sürebileceğini hesap ettik. Uçağımız iptal olmasın diye de endişelendik. İptal olmadı uçağımız ve sağ salim buraya geldik. İlk bir hafta arkadaşlarımızla vakit geçirdik. Alanya'nın keyfine vardık ve 23 Mart'ta karantina başladı. Karantina boyunca da buradayız, evimizdeyiz. Her türlü imkanlarımız da karşılanıyor. Burada olmayı tercih ediyoruz. Finlandiya hükümeti kendi vatandaşları için birkaç tane geri götürme uçağı gönderdi. Fakat biz bunları tercih etmedik. Alanya´da olmak bizim için çok güzel. Güvendeyiz, her şeyimiz yolunda. Haziran gibi tekrar Finlandiya'ya dönmeyi düşünüyoruz. Şu anda buradayız ve mutluyuz" dedi.<br>'ALANYA'DA GÜVENDE OLACAĞIMIZI BİLİYORUZ'<br>Koronavirüs salgını sürecinde Alanya'da olmayı tercih ettiklerini belirten Annaliisa Ollila, 10 yıldır Finlandiya ve Alanya arasında süren bir rutinleri olduğunu ve bunu bozmak istemediklerini söyledi. Ollila, "Bu Alanya'daki ev bizim 10 yıllık yazlık evimiz. Bizim rutinimiz martnisan gibi Alanya'ya gelmek, Finlandiya'da güzel yaz aylarının başlamış olduğu temmuzağustos aylarını Finlandiya'da geçirmek, sonbaharda Alanya'ya tekrar gelmek ve Christmas'ta ülkemize tekrar dönmek. Biz bu rutinimizi hiç bozmadık. 10 yıldır buna devam ediyoruz ve yine buna sadık kaldık. Alanya'da da güvende olacağımızı biliyorduk o yüzden de şu an buradayız. Burada olmaktan da mutluyuz" diye konuştu.<br>'BURADAKİ BİLGİ AKIŞI ÇOK HIZLI'<br>Olli Ollila, Türkiye'de karantina sürecinin oldukça iyi idare edildiğini belirtirken, bu süreçle ilgili şöyle konuştu:<br>"Burada evimiz, havamız çok güzel. Komşularımız sürekli bize yardımcı, bize yemek dahi getiriyorlar. Onları hep yanımızda hissediyoruz. Telefonumuzdan mesajlarla, maillerle sürekli bilgi alıyoruz. Buradaki bilgi akışı çok hızlı. Her şeyden haberimiz var. Kendimizi çok fazla güvende hissediyoruz. Türkiye'yi ben gerçekten içimde hissediyorum. Burada olmaktan son derece mutluyum. Biz burada güvendeyiz."<br>'BURADA ÇOK İYİ HİZMET ALIYORUZ'<br>Alanya Belediyesi'nin desteğiyle Yabancılar Meclisi'nin koordine ettiği yerleşik yabancılara maske dağıtımıyla ilgili de konuşan Olli Ollila, "Alanya Yabancılar Meclisi'nin koordine ettiği şekilde bizim buradaki Finlandiyalılar Derneğimizin başkanı maskeye ihtiyaç duyup duymadığımızı sordu. Alanya Belediyesi tarafından sağlanacak. Biz ihtiyaç duyacağımızı söyledik, kapımıza kadar getirilerek ihtiyaç duyduğumuz maskeler bize teslim edildi. Burada bu kadar iyi bir hizmet alıyoruz" dedi.<br>'ALANYA'YA GELEREK DOĞRU KARAR VERDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR'<br>Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Antalya İl Başkanı turizmci Şükrü Cimrin de Ollila çiftini yıllardır tanıdığını ve dünyayı etkileyen bu koronavirüs sürecine rağmen Alanya'ya gelmek istediklerini anlatırken, şunları söyledi:<br>"Türkiye'nin korona ile mücadeledeki başarısı tüm dünyayı şaşırtıyor. Ama bizim Alanya'daki yerleşik yabancılarımız Türkiye'deki organizasyonu biliyor, Türkiye'ye çok güveniyorlar. Burada hepsi yıllardır ev sahibi. Alanya'da yabancılara satılmış 45 binin üzerinde konut var. Şu anda da yüzlerce yerleşik yabancımız Alanya'da, karantina süresince de Alanya'dalar. Her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Maskeleri evlerine kadar götürülüyor. Kendilerini son derece güvende hissediyorlar ve gerek sosyal medyadan gerek diğer kanallardan inanılmaz şekilde hem şehrimizin, hem ülkemizin tanıtımını yapıyorlar. Çünkü sürekli aileleriyle, oradaki arkadaşlarıyla iletişim halindeler. Orada kendi ülkelerindeki durumla Türkiye'yi kıyasladıklarında, ama gitmeyi reddediyorlar. Finlandiya´da Antalya´ya Havalimanı´na buradaki vatandaşları için uçak gönderdi ama gitmemeyi tercih edenler de var. Diyorlar ki 'Biz güvendeyiz, izin verildiği sürece burada kalacağız.' Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, vize süresi 90 günü aşan, karantina sürecinde de uçakların olmaması sebebiyle dönemeyecek olan ailelere vize aşım ücreti gibi cezai işlemlerin uygulanmayacağı söylendi. Ondan da son derece mutlu oldular. Biz gerek Alanya Yabancılar Meclisi olarak gerek onların dernekleri ve bireysel onların organizasyonları olsun, Alanya otoriteleri olarak yerleşik yabancılarımızla iletişim halindeyiz. Kendileri burada olmaktan mutlu, hepsi 'Biz doğru bir karar vermişiz, iyi ki Alanya'dayız' diyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK<br>2020-05-06 08:02:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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