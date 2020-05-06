Özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon

Antalya’nın Alanya ilçesinde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak, kenevir yetiştirilen eve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde saksıya ekili 31 kök Hint kenevir ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM ile Mahmutlar Karakolu ekipleri Mahmutlar Mahallesi’ndeki E.K. isim şüpheliye ait ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi E.K., M.Ö., N.E. ve M.A.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramada ise Evin banyo kısmında kenevir yetiştirmek için havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Saksıya ekili 31 kök Hint keneviri 15 gram esrar, 1 adet projektör, 1 adet güç kaynağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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