Antalya’da sürücüler havadan denetlendi

Antalya’da yapılan helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde toplam 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğin düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etmek için havadan helikopter ve drone ile denetim yapıldı.

Antalya Karayolları üzerinde 28 Nisan4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimde, toplam 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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