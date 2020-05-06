Muratpaşa’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Muratpaşa Belediyesi, pazartesi yeniden müşterilerini almaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarının dezenfektesine başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Pazartesi itibariyle bu çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapanan berber ve kuaförler, pazartesi itibariyle yepyeni bir çalışma düzeni içinde ilk müşterilerini almaya hazırlanırken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi de ilçedeki 1200 berber ve kuaför salonunun dezenfekte işlemine başladı.

Başkan Uysal, Muratpaşa’da yaklaşık bin 200 berber, kuaför ve güzellik salonu bulunduğunu ifade etti. Bu işyerlerinin 11 Mayıs pazartesi günü açılacağının ilan edilmesinin ardından çalışmaya başladıklarını belirten Uysal, “İşyerlerini bölge bölge gruplandırıp dezenfekte işlemi için randevu vermeye başladık. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası ve Antalya Berberler Odası’yla koordineli bir şekilde bu çalışmayı pazartesi itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Esnafımızdan tek istediğimiz, kendisine iletilen saatte iş yerini açık tutması” diye konuştu.

Uysal, bu süreçte, çeşitli nedenlerle dezenfekte işlemi için iş yerini açamayan berber ve kuaförlerin Muratpaşa Belediyesi’ne Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşmasını istedi.

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