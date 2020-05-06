Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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<br>KAZA ANI KAMERADA<br>Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert ile arkadaşı Canser Zeytinci'nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşaktan dönmek için manevra yapan Hilmi Sert'in kullandığı otomobile, hızla gelen TIR'ın çarpması yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-05-06 14:01:01<br>

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