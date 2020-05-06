Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Ramazanda "Alo Fetva" hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüs soruları yöneltildi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da bir sürücü otomobilini park edeceği esnada fren yerine gaza basınca, duvara girdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde meydana geldi. Yeni sürüş denemelerine başlayan kadın sürücü kısa şehir turunun ardından evinin olduğu sokağa geldi. Sokağına gelen sürücü, park etmek için evinin önündeki otoparka dönüş yaptı. Bu sırada paniğe kaplan sürücü fren yerine gaza basınca apartmanın duvarına çarptı. Otomobilin ön bölümü hurdaya dönerken aracın hava yastıkları açıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.