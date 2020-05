Halk Et’in 3. Satış mağazası Alanya’da açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halkı ucuz, kaliteli ve sağlıklı etle buluşturduğu Halk Et Mağazalarının üçüncüsü Alanya’da hizmete girdi.

Kepez ve Manavgat’ın ardından üçüncü Halk Et Satış Mağazası ANET tarafından Alanya’da Şekerhane Mahallesi, Eczacılar Caddesi Cuma Pazarı Mevkii’ndeki yerinde hizmete açıldı. Dana kıymanın 39.90 lira, dana kuşbaşının 49.90 liradan satışa sunulduğu Alanya Halk Et Satış Mağazası, ilk günden ilgi gördü.

Seçim vaatleri arasında yer alan Halk Et’in üçüncü satış mağazasını Alanya’da açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Güvenli, sağlıklı, kaliteli, daha ekonomik et almak isteyen Alanyalı hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. 260 metrekarelik mağazamızda vatandaşlarımızın sağlığı için koronavirüs tedbirlerini en sıkı şekilde uyguluyoruz” dedi.

“Kar amacı gütmüyoruz”

Kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerinin satışa sunulduğu Halk Et Mağazaları ile salgın döneminde ve Ramazan ayında Antalyalılara destek olduklarını ifade eden Böcek, “Kar amacı gütmüyoruz. Halk Et’te satışa sunulan hayvanları Antalyalı yetiştirici ve çobanlardan alıyoruz. Üreticilere de destek oluyoruz. Büyük ilgi gören Kepez ve Manavgat mağazalarımızı bugüne kadar 50 bin vatandaşımız ziyaret etti. İki mağazada toplam 90 bin ton et satıldı. Alanya mağazamız da ilk günden yoğun ilgi gördü. Hedefimiz Halk Et Mağazalarını Antalya geneline yaymak. Nüfus yoğunluğu az olan ilçe ve beldelerde vatandaşa Halk Et Tırı ile hizmet vereceğiz” diye konuştu.

