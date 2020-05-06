(Özel) Turizmde normalleşme sürecine THY dopingi Turizmcilerin haziran umudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Turizmde normalleşme sürecine THY dopingi Turizmcilerin haziran umudu

İHA

Antalya olarak salgına karşı normalleşme sürecine girildiğini açıklanmasının yanı sıra Türk Hava Yolları'nın Haziran ayından itibaren Türkiye içindeki tüm noktalara, yurt dışında ise 19 farklı ülkeye uçuş planlaması yapması turizmcileri umutlandırdı.

(Özel) Turizmde normalleşme sürecine THY dopingi Turizmcilerin haziran umudu

Antalya olarak salgına karşı normalleşme sürecine girildiğini açıklanmasının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın Haziran ayından itibaren Türkiye içindeki tüm noktalara, yurt dışında ise 19 farklı ülkeye uçuş planlaması yapması turizmcileri umutlandırdı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği içerisinde başarılı bir mücadele verilerek, normalleşme sürecine girildiğini açıkladı.
Salgın nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurma kararı alan Türk Hava Yolları ise (THY), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor. İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.Yaşanan bu gelişmeler korona virüs salgını nedeniyle kriz yaşayan Antalya'daki turizmciler için umut oldu.

"THY haziran ayı itibariyle uçuşlarını başlatıyor”
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yaşanan süreçle alakalı yavaş yavaş normalleşme dönemine girdiklerini söyledi. Sili, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan konuyu ana hatlarıyla açıkladı. Bundan sonra muhtemelen daha da detaylanacaktır. Görüyoruz ki önceki Türk Hava Yolları'nın(THY) haziran ayı itibariyle uçuşlarını başlatıyor. Tabii öncelikle olarak 19 ülke daha sonrasında ise ay ay planlamaları var. Şu anda uygun görülen şehirlerden normal uçuşlarını ve tarifeli seferlerini başlatacak. Bunun dışında uçuşların başlamasının yanı sıra turizmle alakalı olarak önemli olan charter seferlerinin başlamasıdır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Ramazan Bayramı’ndan sonra iç pazarda bir hareketlenme görüyoruz. Bu şu anlama geliyor; THY’nin ardından özel havayolu şirketleri de uçuşlarına başlayacaklar. Kaldı ki onlarda uçuş planlarını açıklıyorlar. Haziran ayı itibariyle iç pazarda yaşanan bu hareketlenme olacak. Rusya ve Avrupa gibi kaynak pazarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda dış pazarda ise temmuz ayı itibariyle normal bir harekete dönüşecek. Bu tabi geçtiğimiz senelerdeki gibi yoğun bir hareket olmayacak ama en azından çarkın dönmesi, ekonominin hareketlenmesi ve normalleşme döneminin tamamlanması anlamında bir başlangıç olacak” dedi.

"Türkiye tüm kaynak pazarlarda en çok aranan ülkeler arasında yer alıyor”
Tesislerin sezona hazırlıklarına da değinen Sili, “Tesislerimizin açılış sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ilgili bakanlıkların açıklamış oldukları bir takım konular doğrultusunda; ne şekilde gerçekleşecek ve ne şekilde açılacağıyla ilgili prosedürler var. Bunlar hali hazırda bizlere deklare edilmediyse de bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Örneğin; kapasitelerin düşük kullanılması, sahillerde mesafelerin ayarlanması, keza restoran gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafenin ayarlanması adına çizgilerin belirlenmesi gibi bir takım planlar yapıyoruz. Bilinçli bir şekilde hareket ederek çalışanlarımızın ve gelen misafirlerimizin sağlığı acısından alınması gereken önemleri alarak bu işleri gerçekleştireceğiz. 2020 sezon tabii bir önceki seneye nazaran yoğun tempoda olmayacak. Ama her ne olursa olsun bu dünyanın yaşadığı bir kriz, burada bizim avantajımız bunu her platformda söylüyorum. Bizim bu süreci doğru idare etmemizle bağlantılı olarak özellikle Türkiye tüm kaynak pazarlarda en çok aranan ve en çok tıklanan ülkeler arasında yer alıyor. Bu şu anlama geliyor, biz önümüzdeki dönemlerde normalleşmeye başladığımız andan itibaren çok daha olumlu bir senaryoyla karışılaşacağız” diye konuştu.

"Bizim gelecek her bir misafire ihtiyacımız var”
Türk Hava Yolları haziran ayı itibarıyla uçuşlara başlayacak olmasının kendileri için sevindirici bir haber olduğu aktaran Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ile ALTİD Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Antalya İl Başkanı turizmci Şükrü Cimrin ise şunları söyledi:
“Sınırlı sayıda ülkeler var, bunları içinde Avrupa Birliği ülkeleri mevcut durumda. Tabii burada hem direk uçuşların başlaması ve İstanbul Havalananının transit olarak kullanılması da çok önemli sadece Türk Hava Yolları yolcusunun yarıdan fazlasını transit olarak taşıyor. Fakat buradaki bir engel Türk Hava Yolları’nın seyahat başlatacağı ülkelerin seyahat yasakları kaldıracak mı? Bu konuyu izlemek durumundayız. Bizim misafir beklentisi içinde olduğumuz, özelikle kuzey ülkeleri ve Batı Avrupa’da 15 Haziran’a kadar kısıtlamalar sürüyor. Herkes önünü görerek gitmek istiyor. Sürekli uzatılıyor bu süreç ama Türk Hava Yolları’nın böyle bir pozitif haber vermesi bizler için sevindirici. Bizlerde bakanlıklarımızın kurallarına göre tesislerimizin yavaş yavaş açılmalarını bekliyoruz. Hareketlilik iç pazarla başlayacak gibi görünüyor. En azından şu an ters karantinayla izinli olarak seyahatler başladı ama gümbür gümbür bir sezon olamayacak. Bunu tahmin edebiliyoruz. Turistlerimiz çok yoğun, bir arada, çok neşeli bir tatil hayal edemeyecekler. Bizlerde inşallah işletmelerimizi açabilirsek çok keyif almayacağız yapacağımız işten ama bizim gelecek her bir misafire ihtiyacımız var. Şu ana kadar sağlık konusunda dünyaya sergilediğimiz tutumu, turizm ve hizmet konusunda da aynı şekilde sergileyip ve bunu da çok güzel şekilde yurt dışına da anlata bilip en azından 2021 sezona güzel hazırlanmamız için çok çok önemli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da, yasağa rağmen denize girdiler
YEREL HABERLER Antalya'da, yasağa rağmen denize girdiler
Eğitime hayırsever katkısı
YEREL HABERLER Eğitime hayırsever katkısı
Halk Et’in 3. Satış mağazası Alanya’da açıldı
YEREL HABERLER Halk Et’in 3. Satış mağazası Alanya’da açıldı
Çiçekçiler, Anneler Günü'nde kısıtlamadan muaf olmak istiyor
YEREL HABERLER Çiçekçiler, Anneler Günü'nde kısıtlamadan muaf olmak ...
Antalya'ya kontrollü giriş
YEREL HABERLER Antalya'ya kontrollü giriş
Otomobilin markete daldığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin markete daldığı kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı Otomobilin market girişinde çarptığı iş yeri sahibi metrelerce savrulup yere düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık ...
Konyaaltı’nda öğrenciler YKS’ye uzaktan eğitimle hazırlanacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda öğrenciler YKS’ye uzaktan eğitimle ...
POYD Başkanı Atmaca: Otellerimiz her an açılmaya hazır
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: Otellerimiz her an açılmaya ...
Beslediği 5 yavru köpek öldürülen hayvansever; 'Bu canlara nasıl kıydınız'
YEREL HABERLER Beslediği 5 yavru köpek öldürülen hayvansever; 'Bu ...
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Jandarmanın şüphelendiği şahıstan eroin çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın şüphelendiği şahıstan eroin çıktı
TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi (2)
Antalya’da banklara korona virüs düzenlemesi Eski yan yana oturulan banklar söküldü yerine, ortası boş 1 metre mesafe olan oturma grupları yerleştirildi Muratpaşa Belediyesi ilçe sınırları içindeki parklardaki bankları, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına göre dizayn edip, yerleştirmeye başladı
YEREL HABERLER Antalya’da banklara korona virüs düzenlemesi Eski yan ...
Parka 'sosyal mesafe' bankı
YEREL HABERLER Parka 'sosyal mesafe' bankı
Kaş Belediyesi yeni köprü yapıyor
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi yeni köprü yapıyor
Kepez’e 20 metre genişliğinde yeni yol
YEREL HABERLER Kepez’e 20 metre genişliğinde yeni yol
Muratpaşa’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
Pandemi döneminde Kepez’den psikolojik destek
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Kepez’den psikolojik destek
TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi
Çukurelma’da 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Çukurelma’da 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak
Kızılırmak Caddesi üst geçidinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Kızılırmak Caddesi üst geçidinde sona yaklaşıldı
Down sendromlu Umutcan’a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down sendromlu Umutcan’a doğum günü sürprizi
Antalya'da şahin polis ekipleri, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için seferber oldu Evlerine barınak kuran polisler köpeklerin aşılarını .yaptırıp karınlarını doyuruyor
YEREL HABERLER Antalya'da şahin polis ekipleri, sokakta yaşayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X