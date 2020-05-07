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Başkan Topaloğlu: "5 yıldır yapılamayan hizmetleri bir yıla sığdırdık"

İHA

Başkan Topaloğlu: "5 yıldır yapılamayan hizmetleri bir yıla sığdırdık"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’de 5 yıldır yapılamayan hizmetleri 1 yıla sığdırdıklarını söyledi.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren ‘Kemer’i eski güzel günlerine nasıl döndürebiliriz, Kemer halkına en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz’ diye hızla çalışmaya başlayan Belediye Başkanı Topaloğlu ve ekibi, Kemer için koşmaya devam ediyor.
Göynük mahallesinde 5 yıldır yapılamayan yollar ve kaldırımları Topaloğlu yaptı.
Göynük Mahallesinde yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Topaloğlu, Göynük mahallesi Kurtuluş Caddesi ve sağ tarafında kalan bölgede alt yapı sorununu yaklaşık 6 yıl önce Antalya Büyükşehir Belediyesinin çözdüğünü söyledi.
Alt yapı sorunu çözülmesine rağmen ne bir yol ne de bir kaldırım yapıldığını hatırlatan Topaloğlu, “Beş yıl boyunca burası bu şekilde durdu ve halkımız toz yuttu. Bu kadar sıcak olan bir memlekette pencerelerini dahi açamadılar. Bu içler acısı halde olan yeri yapmak bize nasip oldu.” dedi.

"Kemer bize güvenmeye devam etsin"
Topaloğlu, göreve gelir gelmez hemen bir planlama yaptıklarına dikkat çekerek, “İlk etapta Kurtuluş caddesinin devamı olan 9 metrelik yola yaklaşık 16 bin metre kare asfalt döktük. 1 kilometre yağmur suyu drenaj hattı ve orta refüj yaptık. Son olarak da aydınlatma direklerimizi diktik. Yine bu bölgede yaklaşık 5 bin metrekare kaldırım, 4 bin metrekare bordür taşı, 2 bin metrekare de orta refüj yaparak çiçeklendirdik ve Göynük halkının kullanımına sunduk. 5 yıldır yapılamayan hizmetleri 1 yıla sığdırdık. Bu Tekirova ve Çamyuva mahallelerimiz için de geçerli. Beldibi mahallesinin imar planlarını bekliyoruz. İmar planı geldiği zaman aynı hizmetleri orada da yapacağız. İmar planı olmadığı için yıllardır burası hizmet alamamış. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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