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Gübre üreticisinden 'İran kapısı açılsın' talebi

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki sıvı ve katı gübre üreticileri, koronavirüs nedeniyle 2 ay önce sınırın kapatıldığı İran'da tarım sezonunun en önemli sürecinin başladığını, bugünlerde milyonlarca dolar değerinde gübre siparişi olduğunu ve ürün gönderilebilmesi için sınırın açılması gerektiğini söyledi. Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok fabrikada sıvı ve katı gübre üretimi yapan firmalar, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan İran gümrük kapısının açılması için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne (BAİB) başvurdu. BAİB Başkan Yardımcısı Ergin...

Gübre üreticisinden 'İran kapısı açılsın' talebi

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki sıvı ve katı gübre üreticileri, koronavirüs nedeniyle 2 ay önce sınırın kapatıldığı İran'da tarım sezonunun en önemli sürecinin başladığını, bugünlerde milyonlarca dolar değerinde gübre siparişi olduğunu ve ürün gönderilebilmesi için sınırın açılması gerektiğini söyledi.<br>Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok fabrikada sıvı ve katı gübre üretimi yapan firmalar, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan İran gümrük kapısının açılması için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne (BAİB) başvurdu. BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Antalya OSB'de kimyevi ürün üretimi yapan birçok firmanın, en önemli ihracat pazarlarından olan İran'a ürün gönderemediğine dikkat çekti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İran kapısının kapatıldığını hatırlatan Ergin Civan, "Ancak tüm ülkelerde artık yavaş yavaş normalleşme sürecine girilmeye başlandı. Birçok ülkeye ihracatımız, sınır kapılarında kontrollü olarak devam ediyor. Sıvı ve katı gübre gibi kimyevi ürün firmalarımız açısından İran pazarı çok büyük önem arz ediyor ve özellikle bu dönemde firmaların İran'a çok yüklü siparişi var. Sınır kapısının açılması yönünde 15-20 firmadan başvuru aldık. Biz de bu başvuruları Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı'na ileteceğiz" diye konuştu.<br>600-700 BİN DOLAR KAYIP<br>Bu dönemde İran'a sıvı ve katı gübre olarak çok ciddi miktarda siparişleri olduğunu belirten firma genel müdürü Barış Büyükyörük, "Ancak sınır kapısı kapalı olduğu için siparişlerimizi gönderemiyoruz. Yaklaşık 2 aydır İran sınır kapısı kapalı. Firma olarak sadece bizim şu andaki kaybımız 600-700 bin dolar civarında. Sınır kapısının bir an önce açılması için BAİB'e başvurduk" dedi.<br>Firma olarak Özbekistan, Azerbaycan, Sırbistan, Makedonya, Mısır, Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkeye kimyevi ve organik gübre ihracatı yaptıklarını anlatan Büyükyörük, "Şu anda sadece İran'a ihracat yapamıyoruz. Diğer ülkelere ihracatımızda sorun yok. Örneğin Irak'a ihracatta sınırda dorse değişimi yapılıyor. İran için de benzer bir uygulama ile kapının açılmasını bekliyoruz. İran için bizim dışımızdaki sektörlerde de aynı sorun yaşanıyor" diye konuştu.<br>GÜBRENİN KULLANIM ZAMANI<br>İran'a gübre ihracatı yaparken, sınır kapısının kapalı olması nedeniyle ihracatı duran firmanın sahibi Harun Öztürk ise "Gübre sektöründe üretim yapan firmalarımızın İran'da distribütörleri var. Sektör olarak bu dönemde İran'a yoğun ihracat dönemi ve çok ciddi miktarda sipariş var. Kapı kapalı olduğu için talepleri karşılayamıyoruz. Ülkemiz için çok önemli bir döviz girdisi ve bu ürünlerin kullanım zamanları da belli süreçler olduğu için acil bir şekilde kapının açılmasını istiyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-07 10:53:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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