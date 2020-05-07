Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)SOVYETLER Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan üleklerden gelen ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yabancı gelinler, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini ve o dönemki Sovyet kızıl ordusunun zaferini kutladı.<br>Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2'nci Dünya Savaşı, 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanyasının teslim olmasıyla resmen sona erdi. O dönem Stalin'in liderliğini yaptığı Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği ve onun dağılmasının ardından ortaya çıkan Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde 1945'ten bugüne kadar 9 Mayıs, 'Zafer Günü' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.<br>Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) çatısı altında bir araya gelen Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelerinden gelen yabancı gelinler de ülkelerinde kutladıkları Zafer Günü için özel klip hazırladı.<br>Rus asıllı Maria Özgümüş, 9 Mayıs'ın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sene 75'inci yılını kutladığımız 9 Mayıs bizim Zafer Günümüz. Bizim çok büyük bayramımız. Sovyetler Birliği zamanında hep birlikte faşizm karşısında savaşı kazandık" dedi.<br>Rus İrina Akkök ise, 1945'te savaşı hep birlikte kazandıklarını söyleyerek, "9 Mayıs bizim için çok önemli. Bugün buradayız ama bu savaş için bu zafer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da çok sevilen bir şarkıyı seslendirdik ve klip haline getirdik" diye konuştu.<br>Moldovalı Tatyana Tunç da her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Küçükken biz de dışarıya çıkardık. Bayram kutlardık, şarkılar söylerdik, dans ederdik. Şimdi büyüdük, bu yaşımızda bu zamanda hala çocukluk anılarımızı unutmadık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-07 11:49:31<br>

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