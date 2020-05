Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Halis Yetkin, 40 yıldır yol ve kader arkadaşlığı yaptığı 54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor.

1977 yılından bu yana kamyonculuk yapan Yetkin, ikinci sahibi olduğu Ford marka kamyonuyla şehirlerarası sefer yapmaya devam ediyor. Kamyonuyla arasında duygusal bir bağ gelişen Yetkin, kamyonunun tüm huyunu bildiğini ve onu değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Kamyonunun ikinci sahibi olduğunu belirten Yetkin, borçlanmaktan korktuğu için kamyonunu değiştirmediğini dile getirdi. Kamyoncu arkadaşlarının krediyle kamyonlarını değiştirdiğini vurgulayan Yetkin, “Hep arkadaşlar kamyonlarını değiştirdi ben değiştirmedim, borçtan korktuğum için. Bunda huzurluyum, mutluyum. Çok kamyoncu arkadaşlarım Esnaf Kefalet gibi yerlerden bankalardan 50 milyar 100 milyar 200 milyar kredi çektiler. Hepsi Mahmutlar’da cezaevinde yatıyor. Ben özgür yaşıyorum arabama sahip oldum” dedi.

Yaşlı kamyonuyla Adana, Mersin, Diyarbakır, Batman, Siirt gibi illere yük taşıdığını söyleyen Yetkin, “Kamyonumla mutluyum, huzurluyum. Artık her şeyini öğrenmişim, hangi tekerde hangi bilyede karınca var döndüğü zaman seziyorum. Tamirciye götürdüğümde şu tekeri açalım diyorum. ‘Ya ne var o tekerde’ diyor usta. ‘Sen bir aç iç bilyede karınca var’ diyorum. Açtırıyorum sandığımda yedek oluyor. Kendim yağlıyorum, taktırıyorum, devam ediyorum. Her şeyini biliyorum. 40 yıldır yol arkadaşım. daha plakam bile orijinal plakadır. Yollarda bazen 90 doğumlu polis durduruyor. ‘Kardeşim senin bu plakan sahte midir, TR de yok’ diyor. ‘Toprağım bu istihbarat arabasıdır. Bende devlettenim MİT’im” diyorum. ‘Tamam toprağım devam et’ diyor. Ne bilecek 90 doğumlu polis” diye konuştu.

40 yıllık yok arkadaşının ikinci oğlu gibi olduğunu belirten Yetkin, kamyonunu satmayı düşünmediğini, ileride hatıra olarak bir yere bırakacağını söylüyor.

Gazipaşa’nın en mutlu kamyoncu olduğunu ifade eden Yetkin, “Arabamda teyp yok, teker sesi dinliyorum, bilye sesi dinliyorum. Şanzıman, diferansiyel sesleri bana yetiyor zaten. Teybe de gerek yok” şeklinde konuştu.

Yeni nesil kamyonculara borçlanmamaları yönünde tavsiyede bulunan Yetkin, “Borçlanmasınlar, yuvalarını yıkmasınlar. Hanımları ile akşam yatsınlar, sabah kalksınlar. Ben bunu istiyorum. Aşırı borçlanırlarsa 23 senede ayrılırlar, boşanırlar bu meslek bunu yapar” dedi.

Kendisini Gazipaşa’nın en eski kamyoncusu olduğunu, yanında veya birlikte çalıştığı kamyoncuların bu işi bıraktığını belirten Yetkin, 34 sene daha kamyonculuğa devam etmek istediğini söyledi. Eşinin kamyonculuğu bırakmasını istediğini ancak kendisinin kamyonundan ayrılırsa hastalanmaktan korktuğu için bırakmayı düşünmediğini ifade eden Yetkin, şunları söyledi:

“Çok huzurluyum bırakırsam hastalanırım diye korkuyorum. Hiç sıkıntı yok bunun içinde yattığımda rahat ediyorum. Biraz da havalar yağdığı zaman. Hanım bırakmamı istiyor da bırakmıyorum. Tek çocuğum var o da okudu zaten Antalya’da esnaf. Daha 34 sene çalışayım diyorum. Kamyonuma kardeş gibi alışmışım ben bunsuz yaşayamam. Geçenlerde 15 gün Antalya’da koydum her gece rüyama girdi. Arabamın yanına gittiğim zaman öptüm bir arabamı.”

