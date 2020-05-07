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İsveç Fahri Konsolosu Tokuş’tan Emniyet Müdürü Avcı’ya plaket

İHA

İsveç Fahri Konsolosu Tokuş’tan Emniyet Müdürü Avcı’ya plaket

İsveç Alanya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı’ya başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.
Alanya’nın İsveç Fahri Konsolosu olan turizmci Hilmi Tokuş, Alanya’da huzurun tesisi için 7/24 görev başında olan kolluk kuvvetlerinin cefakar çalışmaları sayesinde Avrupa ülkesi vatandaşlarının Alanya’da güvenle tatil yaptıklarını söyleyerek, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı’ya teşekkür plaketi verdi.

“Gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum”
Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı’yı makamında ziyaret eden Hilmi Tokuş, “Alanya, Türkiye’nin en güvenilir kentlerinin başında geliyor. Bunu sadece biz değil, hem Alanya’ya yurt dışından tatil yapmaya gelen misafirlerimiz, hem de Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Avrupa vatandaşları söylüyor. Emniyet Müdürü Sayın Alper Avcı’ya ve mesai arkadaşlarına hem turizmci kimliğimle hem de temsil ettiğim İsveç Fahri Konsolosluğu olarak teşekkür ediyorum. dedi.
Tokuş’un teşekkür plaketi verdiği Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ise şehrin huzurunun temini için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşları adına Tokuş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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