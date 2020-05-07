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Esnaf dostu Kepez’den berber ve kuaförlere destek

İHA

Esnaf dostu Kepez’den berber ve kuaförlere destek

Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Mayıs’ta müşterilerine kapılarını aralayacak olan berber ve kuaförlere bir sevindirici haberde esnaf dostu Kepez Belediyesi’nden geldi. İlçede bulunan 850 berber ve kuaför dükkanını açılış tarihine kadar dezenfekte edecek olan Kepez Belediyesi, esnafa da dezenfektan, yıkanabilir maske ve siperlik desteği sağlayacak.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs önlemleri kapsamında 22 Mart tarihinde faaliyetlerini geçici süreyle durdurma kararı aldığı berber ve kuaförler, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık 1,5 ay sonra dükkanlarını yeniden açacak olmanın mutluluğunu yaşayan berber ve kuaförlere bir müjdeli haberde Kepez Belediyesi’nden geldi. Esnaf dostu Kepez Belediyesi, bu zor günlerde her esnafa olduğu gibi berber ve kuaför esnafının da yanında olma kararı aldı. Alınan bir dizi önlemler kapsamında; Kepez Belediyesi tarafından ilçede bulunan 850 berber ve kuaför dükkanı açılış gününe kadar dezenfekte edilecek.

Dezenfektan, yıkanabilir maske, siperlik desteği
İlçede bulunan berber ve kuaför esnafının daha sağlıklı şartlar altında müşterilerine hizmet verebilmesi içinde bazı hijyen ve önleyici malzemelerin temini de Kepez Belediyesi tarafından sağlanacak. Açılış gününe kadar ilçedeki tüm berber ve kuaförleri dezenfekte edecek olan Kepez Belediyesi, esnafa da dezenfektan, yıkanabilir maske ve siperlik desteği de verecek. Kepez Belediyesi, esnafa destek olmaya yönelik aldığı kararın hemen ardından berber ve kuaförlerin dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Bakanlar Kurulu kararına göre; Berber ve kuaförler gerekli temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması, koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla 11 Mayısta faaliyete geçebilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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