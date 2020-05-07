Posta dağıtırken motosikleti çalındı

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<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da PTT görevlisi Mehmet Özcan'ın dağıtım yaparken park ettiği motosikleti çalındı. Motosiklet, GPS sistemi sayesinde 3 sokak uzaklıkta park halinde bulundu.<br>Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 251 Sokak'ta meydana geldi. PTT görevlisi Mehmet Özcan, scooter tipi motosikletini park ederek, dağıtım yapmak için binaya girdi. Özcan, anahtarını üzerinde bıraktığı motosikletini dönüşte yerinde bulamayınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, üzerindeki GPS sisteminden, motosikletin 3 sokak uzaklıkta olduğunu belirledi. Sinyalin geldiği sokakta araştırma yapan ekipler, motosikleti park halinde buldu.<br>Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Mehmet Özcan, "Teslim edilmesi gereken postaları alıp binaya girdim. Anahtar motosikletin üzerindeydi. Aşağı indiğimde bıraktığım yerde göremeyince hemen polisi ve amirlerimi aradım. Buraya bırakıp, kaçmışlar" dedi.<br>Polis, motosikleti çalan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-07 14:47:02<br>

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