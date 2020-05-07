Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz" Antalya OSB, salgın sürecinde Türkiye'ye örnek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz" Antalya OSB, salgın sürecinde Türkiye'ye örnek oldu

İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım" dedi.

Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz" Antalya OSB, salgın sürecinde Türkiye'ye örnek oldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım" dedi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferans sistemi ile Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Vali Karaloğlu Antalya’ya özgü tedbirlerin alınması ve tarımda kısıtlama yapılmamasından dolayı Antalya’nın süreçten en az etkilenen il olabileceğini belirtti. Salgın nedeniyle bazı OSB’de yüzde 50’lilere varan üretim kayıpları yaşanırken Antalya OSB’de bu oran yüzde 15’ler kaldı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na sektöre sağladığı destek için teşekkür etti.
Toplantı neticesinde Antalya OSB’nin pandemi döneminde, ne kadar etkilendiğinin rakamlarla ortaya çıkacağına vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Özellikle nisan ayının OSB’deki rakamlarını merak ediyorum. Bir önceki yıla göre yüzde kaç kaybımızın olduğu zaten elektrik su tüketiminden ortaya çıkar. Türkiye’de OSB’ler arasında bir sıralama yapılsa zannediyorum Antalya OSB sıralamada en az düşüş yaşayan sanayilerden birisi olur” ifadelerini kullandı.

"Son bir ayda yüzde 15 negatif tüketim"
Toplantıya Vali Karaloğlu’nun da belirttiği gibi Bölgedeki üretim potansiyelinin ana göstergelerinden biri olan aylık toplam elektrik tüketiminin değerlendirilmesi ile başlandı. Antalya OSB sanayicilerinin Mart ayı elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı, Nisan ayı elektrik tüketiminin ise bir önceki aya göre (Mart 2020) yüzde 17 oranında düştüğü, 2019 yılının aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleştiği görüldü. Son 1 ayda gerçekleşen yüzde 15’lik negatif tüketimin Türkiye’deki diğer OSB’ler ile kıyaslandığında Antalya OSB’nin en az düşüşün yaşandığı OSB’ler arasında yer aldığı belirlendi.

Antalya'ya özel tedbirler alındı
Hem Türkiye’de hem de Antalya’da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterdiklerini belirten Vali Karaloğlu, “Bir taraftan salgın ile mücadele ederken bir taraftan da özellikle gıdada üretim zincirinin sürmesi için çalıştık. Salgın süresinde de sonrasında da insanların gıdaya erişmesi büyük önem arz ediyor. Onun için Antalya’da gıdanın hem tarım hem sanayi kısmında sorun yaşanmaması için şehrimize özgü tedbirleri uyguladık. Sağlık Bakanımızın ifadesiyle salgında ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamaya Kontrollü Sosyal Yaşam aşaması diyoruz. İnşallah bu aşamada da süreci en iyi şekilde yöneteceğiz. Ancak bu aşamaya geçişin halkımızı bir rehavete sevk ettiği gibi bir görünütü söz konusu. Kısıtlamaların gevşetilmeye başlanması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum, tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen önemini koruyor. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım” şeklinde konuştu.

"Tedbirler işe yaradı Antalya'da üretim hız kesmedi"
Mart ayından bu güne kadar yaşanan gelişmeleri değerlendiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vali Karaloğlu’nun sektöre sağladığı desteğin kaybın minimumda kalmasında önemli bir rol oynadığını belirterek “Birçok OSB’de yüzde 50’leri aşan üretim düşüşü söz konusu. İnanıyoruz ki Bölgemiz bu süreci en az kayıpla atlatan OSB’lerden birisi olacak. Bu dönemde 129 firmamız sokağa çıkma yasaklarından muaf tutularak üretimin sürmesi sağlanmıştır. Bu istisna üretim açısından çok önemli bir destektir. Antalya süreci Sayın Valimiz önderliğinde çok iyi yönetmiştir. Antalya OSB tarım sektörüne hammadde sağlayan çok büyük bir OSB’dir. Eğer bu tedbirler alınmamış olsaydı ve firmalarımızın üretiminde aksamalar meydana gelseydi tarım ürünlerinde ciddi sıkıntılar meydana gelebilirdi. Bu bakımdan Antalya OSB sanayicileri sayın Valimize müteşekkirdir” dedi.
Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve diğer 12 heyet üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Şubat ve Mart ayı mizanı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Covid19 salgını kapsamında alınan ve alınacak önlemler ile bölge katılımcılarının talepleri görüşülüp karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasemi hastaları, kan bağışı bekliyor
YEREL HABERLER Talasemi hastaları, kan bağışı bekliyor
AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik
YEREL HABERLER AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Posta dağıtırken motosikleti çalındı
YEREL HABERLER Posta dağıtırken motosikleti çalındı
Meteorolojiden Antalya için 'sağanak' uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Antalya için 'sağanak' uyarısı
Annelere 10 bin çiçek hediye edilecek
YEREL HABERLER Annelere 10 bin çiçek hediye edilecek
Esnaf dostu Kepez’den berber ve kuaförlere destek
YEREL HABERLER Esnaf dostu Kepez’den berber ve kuaförlere destek
Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
YEREL HABERLER Patara'da heyecanlandıran yazıt bulundu
Alanya’da çöpte bulunan Türk bayraklarına tepki Mahalleli Türk bayraklarını temizleyip evlerine götürdü
YEREL HABERLER Alanya’da çöpte bulunan Türk bayraklarına ...
Kaş Belediye Meclisi ‘Taş Ocağı’ için olağanüstü toplandı
YEREL HABERLER Kaş Belediye Meclisi ‘Taş Ocağı’ için olağanüstü ...
Bir dönüm seradan yaklaşık 20 bin lira gelir bırakıyor 2,5 ay erken hasat edilen karpuz kıymete bindi Antalya seralarında karpuz hasadı başladı
YEREL HABERLER Bir dönüm seradan yaklaşık 20 bin lira gelir ...
Muratpaşa aşevine bir kamyon sebze desteği
YEREL HABERLER Muratpaşa aşevine bir kamyon sebze desteği
'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
YEREL HABERLER 'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü klibi
YEREL HABERLER Antalya'nın yabancı gelinlerinden 9 Mayıs Zafer Günü ...
İsveç Fahri Konsolosu Tokuş’tan Emniyet Müdürü Avcı’ya plaket
YEREL HABERLER İsveç Fahri Konsolosu Tokuş’tan Emniyet Müdürü ...
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
YEREL HABERLER Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor 5 bin dekar alanca kavun üretiliyor Üreticiler fiyatlardan memnun
YEREL HABERLER Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor 5 bin dekar alanca ...
Gürsu mahallesine 20’nci park yapıldı
YEREL HABERLER Gürsu mahallesine 20’nci park yapıldı
54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor
Ormanlık alandaki molozların içinde Türk bayrakları bulundu
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki molozların içinde Türk bayrakları ...
Okul harçlığı için başladığı arcılık gelir kapısı oldu Genç arıcı Antalya'da üretimini yaptığı kraliçe arı siparişlerine yetişemiyor Bugüne kadar 2 bin kraliçe arıyı farklı illere gönderen Kılıç'ın hedefi 6 bin rakamına ulaşmak Tanesi 50 TL'den satılan sertifikalı kraliçe arı talebine genç arıcı yetişemiyor
YEREL HABERLER Okul harçlığı için başladığı arcılık gelir kapısı ...
Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladı
Antalya'da personel ordusu sinek ve haşereyle mücadele ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da personel ordusu sinek ve haşereyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X