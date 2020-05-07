Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.<br>Olay saat 12.00 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Karayolu üzerinde meydana geldi. Isparta yönüne giden M.Ö'nun kullandığı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çekip park eden sürücü, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Araçtan kopan parçalar ise çevreye savruldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-07 15:26:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.