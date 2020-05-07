Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

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Antalya’da seyir halindeki bir otomobil cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde AntalyaIsparta karayolunda meydana geldi. Kurşunlu Şelalesi istikametine seyir halinde olan sürücü, otomobilinin motor bölümünden dumanların yükseldiğini görünce aracına kenara çekti. Araç kısa sürede alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

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