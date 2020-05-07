Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını gruplar halinde sürdürdü.<br>Süper Lig´e verilen aranın 12 Haziran´da biteceği ve kalan 8 haftanın 12-14 Haziran tarihinde başlayan maçlarla oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir´in liglerin başlama tarihiyle ve alınacak tedbirlerle ilgili yaptığı açıklama sonrası Süper Lig kulüpleri hazırlıklarına ağırlık verdi. Aytemiz Alanyaspor da teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 3 grup halinde hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde sürdürdü. Futbolcuların bazıları öncelikle salonda fitness çalışması yaptı. Sahada ise ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman daha sonra dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.<br>Alanyaspor takımı hazırlıklarını yarın yine 3 grup şeklinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-07 19:52:46<br>
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