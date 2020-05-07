Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

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Aytemiz Alanyaspor, lig hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde üç grup halinde yapılan dayanıklılık antrenmanlarına tüm oyuncular eksiksiz katıldı.

Turuncuyeşilli ekip çalışmalarına yarın da gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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