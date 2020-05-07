Alanyaspor'da futbolcular ve teknik ekibin korona virüs testi negatif çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid19) testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların sonuçları negatif çıktı.



Turuncu yeşilli takımdaki futbolcular, teknik ekip ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antreman öncesinde korona virüsü testine tabi tutuldu. Kulüp Doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe sağlık Müdürlüğünün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.

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