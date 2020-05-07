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Antalya'da 'Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaya geçiriliyor Pandemi kurallarına harfiyen uymak şartıyla normalleşme başlıyor Hafta içine kaydırılan semt pazarları eski günlerine geri çekiliyor Bakkal ve büfeler için çalışma saatleri sınırlaması kaldırıldı Lokanta ve restoranlar sadece paket servisi şekliyle hizmet vermeye devam edebilecek

İHA

Antalya'da hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından pandemi şartlarına uymak kaydıyla normale dönüş başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'Kontrollü Sosyal Hayat' olarak adlandırılan ikinci dönem için alınan tedbirlerden taviz verilmeyecek. Tüm uygulamalarda sosyal mesafe, maske ve hijyen ikinci dönemin vazgeçilmezleri olacak.

Antalya'da 'Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaya geçiriliyor Pandemi kurallarına harfiyen uymak şartıyla normalleşme başlıyor Hafta içine kaydırılan semt pazarları eski günlerine geri çekiliyor Bakkal ve büfeler için çalışma saatleri sınırlaması kaldırıldı Lokanta ve restoranlar sadece paket servisi şekliyle hizmet vermeye devam edebilecek

Antalya'da hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından pandemi şartlarına uymak kaydıyla normale dönüş başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'Kontrollü Sosyal Hayat' olarak adlandırılan ikinci dönem için alınan tedbirlerden taviz verilmeyecek. Tüm uygulamalarda sosyal mesafe, maske ve hijyen ikinci dönemin vazgeçilmezleri olacak.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından daha önceki kararlarla faaliyetlerinin durdurulmasına ve /veya çalışma şartları ile çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılan işyerleri ve işletmeler ile ilgili olarak yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre kent genelindeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının 06:0023:00 olarak düzenlenen çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarları yine asıl günlerinde açılacak. Tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi.


Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı:
Alkollü ve/veya alkolsüz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri için daha önceki kararla getirilmiş olan çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken bu işyerleri sadece paket servis, gelal benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarlarının yine asıl günlerinde (daha önceki kararlarımızla getirilen 1 hafta tezgâh/belge numarası tek rakamla biten esnafların, 1 hafta tezgâh/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgâh açmaları, tezgâhlar arası mesafe, maske kullanımı, giriş ve çıkış kontrolü vb, düzenlemelere uyulması kaydıyla) açılacak.

Açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetleri devam edebilecek
Tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi.
İl genelinde bulunan açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetleri devam edecek . Araçlar arasında en az iki metre mesafe bulunacak, pazar alanlarına giriş/ çıkışlar kontrol edilecek, maske kullanımı zorunlu olacak ve , açıkta yiyecek ve içecek satışı yapılmayacak. Kahvehane, kafe, kafeterya, ganyan ve iddaa bayileri vb. işyerlerinin kapalı kalması uygulaması aynen devam edecek.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı uygulaması
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar 10 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü; 1520 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 Cuma günü 11.0015.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecek. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sınırlaması bu tarihlerin dışında devam edecek. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkacağı pazar günü 11:00 ile 15:00 arası zorunlu olmayan vatandaşların kronik rahatsızlıkları da bulunan bu yaş grubuna yer açmak için evde kalmaya hassasiyet göstermeleri istenildi.

Kente dışardan gelecek olanların durumu
Antalya'ya Karayolu, Denizyolu, Havayolu ile giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alınmasına,” maddesinin uygulanması sonlandırılırken seyahat kısıtlamasına tabi illerden gelip, Antalya'da 72 saatten fazla kalacak olanlar, onam formu alınarak, beyan edecekleri ikametgâhlarında 14 (ondört) gün süreyle sıhhi gözlem altına alınacak. Antalya'ya diğer illerden gelecek kişilerden, şehirlerarası otobüs seyahatiyle gelenlerin otogarlarda, diğer araçlarla gelenlerin ise şehir girişi yol kontrol noktalarında sağlık kontrollerinin (ateş ölçümü, semptomlarının izlenmesi) ve temaslı veya pozitif vaka olup olmadıklarının sorgulaması yapılacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanacak. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecek. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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