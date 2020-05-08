KORMER OSB Başkanı Çetin: "Mermer OSB alt yapı çalışmaları tamamlandı"

Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Davut Çetin, "Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm kanuni alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde kurulan Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KORMER OSB) Müteşebbis Heyet toplantısının ikincisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun başkanlığında tele konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Müteşebbis Heyeti Üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Korkuteli Mermer OSB’de gelinen süreç değerlendirilirken, KORMER OSB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin bölgede önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak detaylı bilgiler verdi.



Bölge adına KEP adresi alındı

Başkan Çetin, KORMER OSB’de tüm kanuni alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Korkuteli ilçemize ve bütün bölgeye büyük ivme kazandıracak, istihdama katkı sağlayacak Mermer OSB için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm kanuni alt yapı hazırlıklarımızı tamamladık. Bölge adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alındı. Bölgenin çalışmalarının anlatılacağı web sayfası kormer.org.tr ismiyle alındı. Sosyal medya hesapları tanımlandı. Yapılan çalışmaları bu platformlardan kamuoyu ile de paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ‘Kamu Yararı Kararı’ için başvuruda bulunulacak. Bölge, çevreye duyarlı ve endüstri 4.0 teknolojilerine uygun olarak tasarlanıyor ve bu öncelikler gözetilerek faaliyete geçecek. Burada işlenen mermer, katma değerli bir ürün olarak ihraç edilecek” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da toplantıda yaptığı konuşmada ATSO’nun bu girişiminin bölge ekonomisinin gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, KORMER OSB’nin bölgeye kazandırılmasında lokomotif rolünü üstlenen ATSO’ya Başkan Davut Çetin nezdinde teşekkür etti.

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