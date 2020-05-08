Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı (1)

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

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<br>ANTALYA, (DHA)ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı üzerine binadaki personel tahliye edildi. Bomba imha ekipleri, binada arama yapıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere olay yerine gelerek bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-05-08 11:03:52<br>

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