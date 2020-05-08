2 katlı ahşap bina yandı

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<br>Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)ANTALYA Kumluca'ya bağlı Adrasan'daki bir turistik tesise ait 2 katlı ahşap bina, çıkan yangında küle döndü.<br>Adrasan Mahallesi Çakmak mevkisi, Ertaş Yolu üzerinde bulunan tatil köyünün ana binasından bağımsız 2 katlı ahşap binada dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman yangın ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına rağmen ahşap bina, yanarak küle döndü. Tatil köyünde konaklama yapılmadığı öğrenildi.<br>Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI<br>2020-05-08 11:20:44<br>

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