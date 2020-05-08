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Rus okulunda uzaktan eğitimde, öğretmenler dersi sınıfta anlatıyor

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´daki Rus okulunda öğretmenler, online eğitimi her gün okula gelerek sınıfta gerçekleştiriyor. Öğrenciler de evlerinden bağlandıkları derse, okul üniformaları ile katılıyor. Rusya ve çevre ülkelerinden gelenlerin, Türkiye'de yoğun olarak bulunduğu kentlerin başında gelen Antalya'da, bu ailelerin çocukları eğitimlerine devam ediyor. Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitimöğretim verilen Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi´nde koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart´tan beri uzaktan eğitim veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi...

Rus okulunda uzaktan eğitimde, öğretmenler dersi sınıfta anlatıyor

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´daki Rus okulunda öğretmenler, online eğitimi her gün okula gelerek sınıfta gerçekleştiriyor. Öğrenciler de evlerinden bağlandıkları derse, okul üniformaları ile katılıyor.<br>Rusya ve çevre ülkelerinden gelenlerin, Türkiye'de yoğun olarak bulunduğu kentlerin başında gelen Antalya'da, bu ailelerin çocukları eğitimlerine devam ediyor. Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitimöğretim verilen Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi´nde koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart´tan beri uzaktan eğitim veriliyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi verilen okulda salgın sürecinde öğretmenlerin birçoğu, tıpkı normal süreçte olduğu gibi her gün okula gelerek sınıflarındaki masalarına oturuyor. Sabah saat 08.30'da başlayan dersler, baz günler 16.00, bazı günler ise 17.00'ye kadar devam ediyor. 45'er dakikalık derslerde teneffüsler ve öğle arası molası da tıpkı normal süreçteki gibi uygulanıyor. Okula gelen öğretmenler, sınıflarındaki masasına geçiyor, öğrenciler ise evlerinden okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar başına hazır bekliyor. Bütün öğrenciler online olarak okuldaki öğretmenin bilgisayarına görüntülü olarak bağlanıyor. Öğretmen, normal müfredattaki derslerini anlatıyor. 10'ar dakikalık teneffüslerle, eğitimler tıpkı normal süreçteki gibi devam ediyor. Öğretmen sınıfında masasında otururken, öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranından üniformalarıyla sınıf ortamı yaratıyor.<br>`SAAT 8.30´DA DERS BAŞLIYOR´<br>Okulun sahibi Viktor Bikkenev, ''Evleri uzak olanlar haricindeki öğretmenlerimiz okula geliyor ve derslere sınıflarında, online olarak devam ediyorlar. Toplamda 300'e yakın öğrencimiz var ve hepsi evlerinden, tıpkı okuldaki gibi saat 08.30 itibariyle derslerine başlıyor. Bilgisayar ekranında bütün çocuklar toplandığında ders başlıyor. Derslerimiz 45 dakika sürüyor. Beden eğitimi haricindeki tüm dersler uzaktan eğitimle işleniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-08 11:22:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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