Başkan Uysal, gençlerle görüştü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kısa adı MURGEM olan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileriyle yaptığı Zoom görüşmesinde YKS’nin öne çekilen tarihine çok takılmadan çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Başkan Uysal, 2015 yılında hizmete açılan ve geçen yıl YKS’de yüzde 94.3’lük bir başarıya imza atan MURGEM’in öğrencileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Zoom üzerinden yapılan görüşmede Başkan Uysal, MURGEM’in yeniden açılması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı takvime uyacaklarını söyledi. Belediyenin diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi MURGEM’in de 16 Mart’tan bu yana kapalı olduğunu belirten Uysal, bu dönemde internet üzerinden gerek video konferans gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden dersleri sürdürdüklerini kaydetti.

Uysal, öğrencilerle sohbetinde daha önce Temmuz olarak açıklanan YKS tarihinin erkene çekilmesinin beklenmedik bir durum olduğunu dile getirdi. Ama bu tarihe takılmanın şu an için bir faydası olmadığını belirten Uysal, “Hepinize güveniyoruz. İnternet üzerinden devam eden dersleri daha da yoğunlaştırarak hep birlikte başaracağız” dedi.

Uysal, görüşmenin sonunda gençlerin annelerinin Anneler Gününü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramları’nı da kutladı. Gençler, Başkan Uysal’la görüşmelerinin ardından öğretmenleri ile internet üzerinden derslerine devam etti.

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