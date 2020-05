Başkan Tütüncü’den berber ve kuaför esnafına sağlık kiti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Mayıs’ta kepenk kaldıracak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek, içinde dezenfektan, yıkanabilir maske ve siperliklerin bulunduğu sağlık kitlerini teslim etti. Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi, her zaman esnafının yanındadır” dedi.

Kepez Belediyesi, 11 Mayıs’ta müşterilerine kapılarını aralayacak olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte çalışmalarına başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, salgın nedeniyle kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerini de ziyaret eden Başkan Tütüncü, esnafın istek ve dilekleri dinledi. Tütüncü, bu süreçte yalnız olmadıklarını, Kepez Belediyesinin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yanlarında olacağını söyledi. Belediyenin aldığı kararlar doğrultusunda 11 Mayıs tarihine kadar ilçede bulunan 758 berber, kuaför ve güzellik salonunun dezenfekte edileceğini belirten Başkan Tütüncü, sterilizasyon işlemlerinin belediye ekiplerince her hafta düzenli olarak tekrarlanacağını da sözlerine ekledi.



"Kepez her zaman esnafının yanında"

Zor günlerin yavaş yavaş ortadan kalktığını belirten Tütüncü, “Çok şükür iyi haberler geliyor. Ve zor günler yavaş yavaş ortadan kalkıyor, normalleşiyor. 11 Mayıs’tan itibaren bütün kuaförler, güzellik salonları ve berberler kepenk açacak. Şimdi onlar büyük bir heyecan içerisinde bizlerde onlarlayız. Bugün Berrin ablamızın da kuaför dükkanına misafir olduk. Çok değerli oda başkanımızda buradalar. Onlarla birlikteyiz, beraberiz. Şimdi kuaförlerimizi, güzellik salonlarımızı ve berberlerimizi dezenfekte ediyoruz. Onlara güzel bir sağlık kiti hazırladık. Ve bu süreçte sürekli onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kepez Belediyesi her zaman esnafının yanında” dedi.



"Her hafta dezenfekte edilecek"

Tütüncü, Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Mayıs’ta kepenk kaldıracak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına içinde dezenfektan, yıkanabilir maske ve siperliklerin bulunduğu sağlık kitlerini teslim etti. Tütüncü’ye esnaf ziyaretleri sırasında Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Tolgahan Demir eşlik etti. Kepez Belediyesi, salgın nedeniyle kapalı olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını 11 Mayıs tarihine kadar tamamlayacak. Kepez’deki berber, kuaför ve güzellik salonları her hafta düzenli olarak belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilecek. Bakanlar Kurulu kararına göre; Berber ve kuaförler gerekli temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması, koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla 11 Mayısta faaliyete geçebilecekler.



