Vali Karaloğlu’ndan Anneler Günü mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Karaloğlu mesajında, "Bizleri var eden, sevginin, merhametin ve şefkatin tükenmez kaynağı olan biricik annelerimizin, Anneler Günü’nü sevgi, saygı ve hürmetle kutluyor, ellerinden öpüyorum. Annelerimiz koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla hepimiz için birer koruyucu, birer rehber, birer öğretmendir. Hiç şüphesiz Korona virüsle mücadele sürecimizde de evde kalan çocuklarımızın en hakiki pusulası, en samimi arkadaşı annelerimizdir. Bu süreçte yorulmadan, usanmadan, çocuklarımızın üstüne titreyen, onların hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimiz, gizli kahramanlarımızdır. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Çocuklarımızı sabırlı, şefkatli, adaletli ve merhametli gönül tezgahında ilmek ilmek dokuyan, hayata hazırlayan, yılmadan yıkılmadan dimdik yürümelerini sağlayan annelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.



"Annelerimizden öğrendiğimiz gibi"

Karaloğlu, "Annelerimize, sevgimizi temsili olarak gösterdiğimiz bu özel günde yürekleri daha da burkulan annesiz çocuklarımızı da özellikle hatırlatmak istiyorum. Yüreği Toroslar kadar geniş ve Akdeniz kadar sıcak annelerimizin, onlara da en güzel şekilde anne sevgisini göstereceğine inanıyorum. Annelerimizden öğrendiğimiz gibi her zaman, birbirimizi karşılıksız seven, destekleyen, huzur ve barış içerisinde yaşama iradesi gösteren bir toplum olarak hareket etmemizi temenni ediyorum. Bu duygularla, annelik hisleriyle toplumumuzu kucaklayan tüm kadınların ‘Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelerimiz nezdinde, herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşadığı daha güzel günler, daha aydınlık yarınlar temenni ediyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

