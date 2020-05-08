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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız

DHA

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye'de doğru yönetildiğini belirterek, "Görünen o ki turizmde haziran ayı itibarıyla iç pazarda, temmuz ayı itibarıyla yurt dışı hareketi sağlayacağız. Tüm kaynak pazarlarımızda uçuşların da başlamasıyla birlikte popüler bir ülke olacağız" dedi. Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte ülkede normalleşme süreci de başladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeler doğrultusunda bazı kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu süreçte özellikle...

ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız

<br>Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye'de doğru yönetildiğini belirterek, "Görünen o ki turizmde haziran ayı itibarıyla iç pazarda, temmuz ayı itibarıyla yurt dışı hareketi sağlayacağız. Tüm kaynak pazarlarımızda uçuşların da başlamasıyla birlikte popüler bir ülke olacağız" dedi.<br>Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte ülkede normalleşme süreci de başladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeler doğrultusunda bazı kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu süreçte özellikle turizm bölgelerinde beklentiler arttı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de turizmcisinden esnafına herkes, salgının etkisini azaltmasıyla birlikte sezonun ne zaman açılacağını, turizmde canlanmanın ne zaman olacağını merak ediyor.<br>EN ÇOK SORULAN ÜLKELER TÜRKİYE VE YUNANİSTAN<br>Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) yönetim kurulu üyesi, ALTİD Başkanı Burhan Sili, yurt dışı pazarları ve iç turizmle alakalı yaptıkları görüşmelerde, başta Türkiye olmak üzere kaynak pazarların tamamında Yunanistan ve Türkiye'nin en çok tıklanan ve sorulan ülkeler olduğunu söyledi. Burhan Sili, "Türkiye'de Covid-19 ile alakalı sürecin doğru idare edilmiş olması, vaka sayılarının az olması. Hatta bugün gelinen noktada olumlu bir süreçte olmamız nedeniyle bu iş başladığından itibaren çok daha olumlu bir tepki alacağımızı tespit etmiş bulunuyoruz" dedi.<br>ÖNCE İÇ PAZAR, SONRA DIŞ PAZAR<br>Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin normalleşme sürecinde turizmle alakalı ilk olarak iç pazara daha sonra dış pazara yöneleceğini belirten Sili, "Bu süreç önce iç hareketle başlayacak. Kaynak pazarlarımız olan Avrupa ülkeleri de aynı şeyleri ifade ediyor. Önce kendi ülkelerinde bir hareket, sonra Avrupa Birliği içerisinde hareket, sonrasında yurt dışı çıkışlarla alakalı olarak bir çalışma var. Bizde de durum aynı. Mayıs sonu itibarıyla bayramla birlikte iç pazarda hareketlilik bekliyoruz. Tabi bunun bir anda çok yoğun olacağını düşünmüyoruz. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanımızın da haziran döneminde okulların açılabilmesiyle alakalı görüşleri var. Muhtemel o noktada da bir karar verilebilir" diye konuştu.<br>'POPÜLER BİR ÜLKE OLACAĞIZ'<br>Bu yıl Türkiye'nin daha çok tercih edilebilir bir ülke olacağını düşündüklerini ifade eden Sili, şöyle konuştu:<br>"Görünen o ki biz turizmde haziran ayı itibarıyla iç pazarda bir hareket ve sonrasında temmuz ayı itibarıyla yurt dışı hareketi sağlayacağız. Tüm kaynak pazarlarımızda, ki ağırlıklı Orta Avrupa ve Rusya olmak üzere, tabi oralarda da bu sorunun halledilmiş olması kaydı şartıyla uçuşların da başlamasıyla birlikte popüler bir ülke olacağız. Belki geçen seneki rakamları yakalayamayacağız. Zaten şu an durmuş durumdayız, ama en azından bir hareketlilik sağlanacak, çarkların dönmesi sağlanacak. Bu hem bizim hem bizim insanımız, hem Türkiye ekonomisi, hem de dünya ekonomisi adına son derece önemli."<br>'ÇOK YÜKSEK KAPASİTELERDE ÇALIŞMAYACAĞIMIZI DA ÖNGÖRÜYORUZ'<br>Normalleşme sürecinde turizmde yaşanacak hareketlilik öncesi turizm bölgelerinde otellerde, sahillerde alınacak önlemler hakkında da bilgi veren Burhan Sili, şöyle konuştu:<br>"Türkiye'de bir hijyen kurulu mevcut, bunun içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız da olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve ilgili bakanlıklardan da temsilciler var. Sadece konaklama sektörü değil, turizmle alakalı uçaklar, transfer araçları, restoranlar var. Buralarda sistemin nasıl yürüyeceğiyle alakalı bir manzume hazırlanıyor. Sanıyorum bu ay içerisinde bunlar bizlere deklare edilecek ve akabinde sertifikasyon konusu var. Biz bugüne kadar hijyen anlamında hem iç pazarda vatandaşlarımızın hem de yurt dışından gelen misafirlerimizin sağlıklarını her zaman ön planda tuttuk. Bu bahsi geçen konu, Covid-19 ile alakalı olarak ilave neler yapacağımız konusudur ki bunlara ilişkin zaten çalışmaya başladık. Gelecek olan manzumeyle birlikte de tamamlamayı düşünüyoruz."<br>'AŞININ BULUNMASI LAZIM'<br>Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise turizmde şu an en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye'nin olmasının birçok önemli faktörü olduğunu söyledi. Dahaoğlu, "Sadece Türkiye olarak değil, Yunanistan da turizmin yıldızlarından biri olarak gözüküyor. Fakat ne olursa olsun, temelinde bu virüsün tamamen bitmesi gerekiyor. Bununla ilgili mutlaka aşıların bulunması ve insanlık adına bunun dağıtılması, bir an önce uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hep bilim adamlarından duyduğumuz kadarıyla 2, 3'üncü dalgaların da olacağı belirtiliyor. 100 yılda olan bir şey olsa gerek ki bu da bize denk geldi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-05-08 11:52:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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