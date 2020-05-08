Antalya'da eğitime hayırsever katısı devam ediyor

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile Kepez’de 5 derslikli anaokulu için protokol imzaladı.
Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve hayırsever Saime Konca katıldı. Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesine yapılacak 5 derslikli anaokuluna “SalihSaime Konca Anaokulu” ismi verilecek.
Hayırsever Konca’yı tebrik eden Vali Karaloğlu, “Anaokulunun bir an önce bitirilmesini ve önümüzdeki eğitimöğretim yılına yetiştirilmesini istiyoruz. Rabbim hayırseverimiz Saime Konca’nın hayırlarını kabul etsin” dedi.
Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Karaloğlu, hayırsever Saime Konca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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