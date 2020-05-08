Babasının mezarına gidecekti, ölü bulundu

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Evren Yıldırım (39), kulübesinde ölü bulundu. Yıldırım'ın geçen hafta cumartesi günü babası Ali Yıldırım'ı kaybettiği, bugün de nöbet çıkışı mezarını ziyaret etmeyi düşündüğü belirtildi.<br>Konyaaltı ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik görevlisi Evren Yıldırım, bugün saat 08.30 sıralarında mesai arkadaşları tarafından kulübesinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Evren Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Evren Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.<br>Geçen cumartesi günü Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde yaşayan babası Alim Yıldırım'ı kaybeden Evren Yıldırım'ın bugün nöbet çıkışı mezarına gitmek için kardeşleri ile sözleştiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-08 12:42:35<br>

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