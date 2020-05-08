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Enginar üreticisi ithal enginardan dertli

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde enginar üreticileri, ithal enginarın fiyatları düşürdüğünü söyledi.

Enginar üreticisi ithal enginardan dertli

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde enginar üreticileri, ithal enginarın fiyatları düşürdüğünü söyledi.
Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde 15 yıldır enginar üretimi yapan Uğur Bıçak, önceki yıllarda enginarın getirisi yüksek bir ürün olduğunu ancak son yıllarda gelirin oldukça düştüğünü belirtti. Fiyatların düşmesi nedeniyle yerli üretimin azaldığına dikkat çeken Bıçak, “Normalde fazla işçiliği olmayan, güzel getirisi olan bir ürün enginar. Şu anda eski potansiyeli bulamıyoruz. İthal enginar çok, fiyatlar düştüğü için yerli üretim azaldı” dedi.
4 dönümlük bahçesinde enginar hasadı yapan Bıçak, enginarın üretiminin kolay ve zahmetsiz olduğunu söyledi. Bıçak, “Büyük bütçe ayıracağınız gideri yok. Normal suyla zaten yağmur yağmadığı sürece olmayan bir şey. Ne kadar yağmur yağarsa o kadar iyi olan bir ürün bu. Fiyatı büyüklüğüne göre, tazeliğine göre 3 lira ile 5 lira arası değişiyor” diye konuştu.
Enginarın karaciğeri yüzde 100 yenilediğini, kansere yakalanma riskini azalttığını, kanı temizlediğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Bıçak, yetkilileri yerli enginara destek vermeye çağırdı. Bıçak, “Yetkililerden isteğimiz ithali durdursunlar, yerli üretime devam etsinler. Gazipaşa’nın toprağında yetişmeyecek ürün yok. İthalden daha kaliteli, daha güzel verim alabileceğimiz toprağa sahibiz. Yerli üretime yönelsinler. İthali durdursunlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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