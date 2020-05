Manavgat'ta kuaför, berber ve güzellik salonlarına dezenfekte

Manavgat Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte etmeye başladı.

Korona virüs sürecinde, hijyen, yardımlar ve maske konularında her an halka destek veren ve bu çalışmaları takdirle karşılanan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şimdi de 11 Mayıs’ta kepenklerini açacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte ettirmeye başladı. Başkan Sözen’in talimatı ile harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'taki yeniden açılışı öncesi, 400’ün üzerinde kuaför, berber ve güzellik salonunda dezenfekte çalışması başlattı.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle yapılan çalışmanın ilk gününde Manavgat’ın Aşağı Hisar ve Yukarı Pazarcı Mahallesindeki kuaför dükkanlarını dezenfekte eden ekipler, açılış gününe kadar pek çok işyerinin hijyenini gerçekleştirmiş olacak. Merkezdeki işyerlerinden sonra ise turizm bölgelerindeki işyerlerinde dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Başkan Şükrü Sözen, halk sağlığının korunması amacıyla korona virüs sürecinde esnafa ve vatandaşa her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi. Sözen, “11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızda dezenfekte işlemlerimizi gerçekleştirerek halk sağlığına katkıda bulunacağız. Dezenfektelerimiz rutin olarak sürdürülecektir” dedi.



