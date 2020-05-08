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Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı Turizm sektörü temsilcileri korona gündemiyle toplandı ATSO Başkanı Davut Çetin: "Antalya olarak bu dönemde korumalıyız" "Almanya'nın 15 Haziran'da, Rusya'nın 15 Temmuz'da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor"

İHA

Antalya'da turizm sektörü temsilcileri video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Bundan sonraki dönemde de normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz" dedi.

Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı Turizm sektörü temsilcileri korona gündemiyle toplandı ATSO Başkanı Davut Çetin: "Antalya olarak bu dönemde korumalıyız" "Almanya'nın 15 Haziran'da, Rusya'nın 15 Temmuz'da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor"

Antalya'da turizm sektörü temsilcileri video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Bundan sonraki dönemde de normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz" dedi.
ATSO 36. Grup (oteller ve benzeri konaklama yerleri) Meslek Komitesi ve gruba kayıtlı çok sayıda sektör temsilcisinin katılımı ile korona salgınının turizm sektörüne etkilerinin değerlendirildiği bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in de katıldığı toplantıda, korona salgınının sektöre etkileri, son dönemde komitenin yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki dönem planlamaları ele alınırken, bankacılık sektörünün temsilcileri de kredi uygulamalarıyla ilgili sektör temsilcilerine bilgiler aktardı.

"Bundan sonra normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak"
36. Grup Meslek Komitesi Başkanı Buğra Berberoğlu'nun ev sahipliği ve Meclis Üyesi Alp Özel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir krizle karşı karşıyayız. 2016'da bir uçak krizi yaşamıştık. Başka krizler de yaşadık ama hiçbirisi bunun gibi değildi. Salgından yalnızca Antalya turizmi değil tüm dünya etkileniyor. Bizim bu musibeti önümüzdeki süreç için avantaja çevirecek adımlar atmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bu süreci en az kayıpla atlatmak çok önemli"
ATSO olarak önlerindeki dönemin öngörüsünü yapmak ve sektörleri bu sürece hazırlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çetin, "Turizm sektörümüz önceki krizlerde olduğu gibi bu krizde de düştüğü yerden kalkacaktır. Ancak bu süreci en az kayıpla atlatmak hem ülke hem de Antalya ekonomisi için çok önemli. Bunun için sizlerden gelen öneri ve görüşleri hayata geçirmek üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun temas halindeyiz. Destek paketlerinin etkinliğini artırmak için çalışıyoruz. Bir taraftan da süreç sonrasında atılması gereken adımları tartışıyoruz" dedi.
Antalya turizminin ana pazarları olan Almanya ve Rusya'nın normalleşme dönemine geçmesinin çok önemli olduğuna da değinen Çetin, "Almanya'nın 15 Haziran'da, Rusya'nın 15 Temmuz'da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor. Ancak, bu takvimler henüz planlama aşamasında. Hastalığın hangi noktaya geleceği ve bu planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Her işletmenin tüm ihtimallere göre kendisini hazırlaması gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlardan taviz vermemeliyiz"
Turizm sektörünün bu süreçte fiyat rekabetine girmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Antalya olarak fiyatlarımızı bu dönemde korumalıyız. Yılı kaybediyoruz düşüncesiyle fiyatlarımızı aşağıya çekersek bunu önümüzdeki yıllarda yeniden eski seviyelerine çekmekte problemler yaşarız. Bu yılı kaybetmemek için önümüzdeki yılların gelirlerini aşağıya çekmeyelim" dedi.

"Rehavete kapılmamak lazım"
Kent olarak normalleşme sürecine girildiğini de söyleyen Çetin, "Bu durum, hem umut verici hem dikkatli olunması gereken bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Rehavete kapılmamak lazım. Mücadelemizi bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyetle sürdürmeliyiz. Hijyen duyarlılığını en üst seviyeye taşımalıyız. Açıklanan tedbirlere tam olarak riayet etmeliyiz. Ancak bu şekilde normalleşme sürecinin başarıyla devam etmesini sağlayabiliriz. Antalya olarak mücadele sürecindeki en başarılı turizm destinasyonu olmalıyız" diye konuştu.

Sektör 2021'i hedefliyor
Toplantının devamında sektör temsilcileri turizm sektörünün beklentilerini tartışıldı. Turizmciler, 2021 yılı planlamasının şimdiden yapılması gerektiğinin altını çizdiler. Tanıtım Ajansı'nın Antalya'yı turizm açısından güvenli bölge teması ile tanıtmasının gerekliliği de dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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