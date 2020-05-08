Cinsel istismar suçundan 30 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Çocuğun nitelikle cinsel istismarı’ suçundan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.



‘Çocuğun nitelikle cinsel istismarı’ suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. (51) isimli şüphelinin Alanya’da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliyi Oba Mahallesi’nde yaya olarak beklediği sırada yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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