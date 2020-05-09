FTA Antalyaspor sahaya indi

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası antrenmanlarına başladı. Teknik ekip ve futbolcular bugüne kadar yaptıkları bireysel antrenmanların ardından uzun süre sonra ilk kez gruplar halinde saha çalışması yapma fırsatı buldu. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ali Şafak Öztürk de antrenmanı yakından takip ederek Teknik Direktör Tamer Tuna’dan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.