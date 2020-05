Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Koronavirüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.<br>Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi. Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, koronavirüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.<br>DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ<br>Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, koronavirüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.<br>MASKE VE HİJYEN ŞARTI<br>İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda koronavirüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.<br>SOSYAL MESAFE ÇUBUĞUYLA HALAY<br>Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.<br>TAKILAR SANDIKTA TOPLANACAK<br>Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.
'YASAK KALKSIN' ÇAĞRISI
Salonların faaliyetlerine verilen aranın sona erip, düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, "Biz her zaman salonlarımızı açmaya hazırız. Tedbirlerimizi salon girişinden itibaren uygulayacağız." Koronavirüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik" dedi.<br>Barış Ay, haziran döneminde düğün yasağının kalkmaması halinde Türkiye genelinde en az 1500 işletmenin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.<br>KIR DÜĞÜNÜ İLGİSİ<br>Pandemi sonrası için düğün hazırlığı yapanların, açık hava olması nedeniyle kır düğünü konseptine ilgisi de arttı. Pandemi sürecinin hafiflemesinin ardından düğün yasağı sonrasına yönelik aldıkları tedbirlerden bahseden Anadolu Park Kır Düğünü İşletmecisi Ceren Yeğinaltay, şunları söyledi:<br>"Masalar arası mesafe artacak, masalar 12 kişiden 8 kişiliğe indirilecek. Çalışanlarımızın hijyen eğitimi var ama hijyen kurallarımızı koronavirüse yönelik artıracağız. Maske ve eldiven kullanımına dikkat edeceğiz. Ortak kullanım alanlarının temizliği, dezenfeksiyonu artıracağız. Düğün sezonunun haziran sonu başlamasını öngörüyoruz. Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan rezervasyonlar, haziran ve sonrasına ertelendi. Eylül, ekim ayına yoğun talep var."DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-05-09 08:13:42

