ATSO Akademi’den dijital dönüşüm ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATSO Akademi’den dijital dönüşüm ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor

İHA

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda üyeleri ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bir bölümünü mayıs ayından itibaren internet üzerinden online gerçekleştireceklerini belirterek, tüm üyelerin işyerlerinde, evlerinde veya bulundukları her yerden eğitimlere katılabileceğini söyledi.

ATSO Akademi’den dijital dönüşüm ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda üyeleri ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bir bölümünü mayıs ayından itibaren internet üzerinden online gerçekleştireceklerini belirterek, tüm üyelerin işyerlerinde, evlerinde veya bulundukları her yerden eğitimlere katılabileceğini söyledi.
Korona virüs salgınının tüm sektörlerde değişime neden olduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Yetişkin eğitiminde marka konumunda bulunan ATSO Akademi’de de bu tehdidi fırsata çevirerek, dijital ortamdaki eğitimlerimize hız veriyoruz. Güçlendirdiğimiz online eğitim altyapımızla bundan sonra daha çok sayıda üyemize ve üye çalışanına ulaşacağız. İlk etapta mayıs ayında 4 online eğitim düzenliyoruz” dedi.
Başkan Davut Çetin, ATSO Akademi’nin düzenleyeceği online eğitimlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:
"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ATSO Akademi çatısı altında kişisel gelişim eğitimleri, bilgilendirme toplantıları, sektörel ve uzun dönemli mesleki teknik eğitim programları, kalite yönetim sistemi eğitimleri ve İlçelerimizdeki temsilciliklerimizde eğitimler düzenleniyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi amaç edinen ATSO Akademi’de 1998 yılından bu yana bin 300 değişik eğitimde 60 bin kişinin eğitimi sağlandı. Bundan sonraki süreçte de Antalya 4.0 projemizde de öngördüğümüz dijital dönüşüme hızla geçiyoruz.”

Sınıf ortamından dijital platforma
Bu dönüşümde ilk adımı TOBB ETÜSEM iş birliğinde bazı eğitimlerle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çetin, “ATSO Akademi eğitimlerinin online platforma taşınması yönünde çalışmalarımız başlamıştı. Bu konuda ilk adım TOBB ETÜSEM iş birliğinde bazı eğitimlerde belli oranda indirim alarak uzaktan eğitim faaliyetlerine geçtik. Halihazırda belirli periyodlarla düzenlediğimiz eğitimler ve bilgilendirme seminerlerini de online olarak hayata geçiriyoruz. İlk olarak ETicaret Eİhracat Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti projesi kapsamında ETicaret Eİhracat Eğitimlerini online eğitim şeklinde verilmeye başladık" diye belirtti.

Mayıs ayında 4 eğitim
Çetin, Mayıs ayı online eğitim programının belli olduğunu belirterek eğitimlerle ilgili, “Mayıs ayında üyelerimiz için 4 online eğitimle başlıyoruz. Bunlar; 13 Mayıs tarihinde “Belirsizlik Dünyasında Yaşamak”, 20 Mayıs 2020 tarihinde “Vuca Dünyasında Yönetici Olmak”, 2122 Mayıs tarihlerinde “Eihracat, ETicaret Eğitim ve Danışmanlık Projesi” ve 29 Mayıs tarihinde “Kozadan Çıktığımda Nasıl Bir Ben Olacağım? eğitimlerimizin yaz aylarında da sürdürülmesini planlıyoruz. Yeni dönem eğitim programlarımızda da online eğitimler ağırlıklı olarak yer alacak. ATSO Akademi’nin sınıf ortamı, dijital eğitim ortamına hızla dönüşecek. Başta üyelerimiz ve çalışanları olmak üzere dileyen herkes bu eğitimlerimize katılabilir" dedi.

Akademi web sayfası yenilendi
ATSO Akademi eğitimlerinden haberdar olmak isteyen üyeler için Akademi web sayfasında düzenlemeye gidildiğini söyleyen Çetin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon buradan takip edilecek, yine TOBB tarafından üyeler için düzenlenen online eğitimlerin videoları bu sayfadan takip edilecek. Ayrıca eğitim programları da yine burada yer alacak. Üyelerimiz programlara buradan başvuracak" ifadelerinde bulundu.

"Üyelerimiz eğitimlerden faydalanmalı"
“Eğitimlerimiz bünyesinde üyelerimize ve çalışanlarına uzaktan eğitimle verilebilecek yeni programlar üzerinde de çalışıyoruz” diyen Çetin, “Üyelerimizden gelen eğitim taleplerini değerlendiriyoruz. Eğitim takvimimizi bu öneriler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu ufuk açıcı eğitimlere üyelerimizin katılımları son derece önemli. İşletmelerimiz gelecekleri için eticaret ve eihracat platformu kullanımı, dijital pazarlama, eticaret operasyon yönetimine dönük eğitimlerimizden mutlaka faydalanmalılar. Firmalarımız farklı ürünlerde markalaşmalı ve uzmanlaşmalıdır. Artık eticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. Üyelerimizi bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Çetin, tüm ATSO üyelerini ve çalışanlarını online eğitimlere katılmaya davet ederek, eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri www.atso.org.tr/akademi internet sayfasından ve Oda sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Müdürü Ulucan, polis annelere çiçek dağıttı Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan: "Görevimizi ifa ederken en önemli güç kaynaklarımızdan biri de anne duası"
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Ulucan, polis annelere çiçek ...
Hayırseverden ücretsiz 6 bin ekmek dağıtımı İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı anlaştığı bir fırın aracılığıyla 6 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı Tüm personeliyle çalışan fırın sahibi, kuruk oluşmasına izin vermedi
YEREL HABERLER Hayırseverden ücretsiz 6 bin ekmek dağıtımı İsminin ...
Binlerce arının arasına girip köpeklerini kurtardı
YEREL HABERLER Binlerce arının arasına girip köpeklerini kurtardı
Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
YEREL HABERLER Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
FTA Antalyaspor sahaya indi
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor sahaya indi
Antalyalı temizlik işçisi fenomen oldu, belediye özel klip çekti Çöp temizliği sırasında dans ederken görüntülenen temizlik işçisi için belediye klip çekti Sosyal medyada olumlu tepkiler alan işçi için ismiyle etiket açıldı Temizlik işçisi Ali Arı: “Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir”
YEREL HABERLER Antalyalı temizlik işçisi fenomen oldu, belediye özel ...
Antalya'da PTT önünde yağmur altında maaş kuyruğu Polis sosyal mesafe uyarısı yaptı kuyruğun uzunluğu iki katına çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da PTT önünde yağmur altında maaş ...
Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz
Alanya'da, çocuğa cinsel istismardan aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da, çocuğa cinsel istismardan aranan firari ...
Alanyaspor çalışmalarını gruplar halinde sürdürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor çalışmalarını gruplar halinde sürdürüyor
Cinsel istismar suçundan 30 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan 30 yıl hapis cezası olan ...
Kazada, yol savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Kazada, yol savaş alanına döndü
KORENDER’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi
YEREL HABERLER KORENDER’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi
Manavgat'ta 1400 yıllık 11 tarihi eser ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Manavgat'ta 1400 yıllık 11 tarihi eser ele geçirildi ...
AESOB Başkanı Dere: "Hem annelerimizin hem de esnafımızın yüzünü güldürelim"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Hem annelerimizin hem de ...
Doğum günü dönüşü araç şarampole uçtu: 1 yaralı Ehliyetsiz ve alkollü olan sürücü kazada ölümden döndü
YEREL HABERLER Doğum günü dönüşü araç şarampole uçtu: 1 ...
Otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına döndü Aracın kopan lastiğinin bir başka aracın camına çarparak patlattığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin takla attığı karayolu savaş alanına ...
Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı Turizm sektörü temsilcileri korona gündemiyle toplandı ATSO Başkanı Davut Çetin: "Antalya olarak bu dönemde korumalıyız" "Almanya'nın 15 Haziran'da, Rusya'nın 15 Temmuz'da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor"
YEREL HABERLER Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi ...
Başkan Tütüncü'den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü'den Anneler Günü mesajı
Manavgat'ta kuaför, berber ve güzellik salonlarına dezenfekte
YEREL HABERLER Manavgat'ta kuaför, berber ve güzellik salonlarına ...
Antalya’da sürücü ile yolculara maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Antalya’da sürücü ile yolculara maske ve sosyal ...
Korona tedavisinde “Evde Hasta İzlemi”ne klinisyen hekim karar verecek
YEREL HABERLER Korona tedavisinde “Evde Hasta İzlemi”ne klinisyen ...
Enginar üreticisi ithal enginardan dertli
YEREL HABERLER Enginar üreticisi ithal enginardan dertli
Alanya’da 2 şüphelinin bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Alanya’da 2 şüphelinin bırakıp kaçtığı motosiklet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X