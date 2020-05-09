ATSO Akademi’den dijital dönüşüm ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda üyeleri ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bir bölümünü mayıs ayından itibaren internet üzerinden online gerçekleştireceklerini belirterek, tüm üyelerin işyerlerinde, evlerinde veya bulundukları her yerden eğitimlere katılabileceğini söyledi.

Korona virüs salgınının tüm sektörlerde değişime neden olduğunu belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Yetişkin eğitiminde marka konumunda bulunan ATSO Akademi’de de bu tehdidi fırsata çevirerek, dijital ortamdaki eğitimlerimize hız veriyoruz. Güçlendirdiğimiz online eğitim altyapımızla bundan sonra daha çok sayıda üyemize ve üye çalışanına ulaşacağız. İlk etapta mayıs ayında 4 online eğitim düzenliyoruz” dedi.

Başkan Davut Çetin, ATSO Akademi’nin düzenleyeceği online eğitimlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ATSO Akademi çatısı altında kişisel gelişim eğitimleri, bilgilendirme toplantıları, sektörel ve uzun dönemli mesleki teknik eğitim programları, kalite yönetim sistemi eğitimleri ve İlçelerimizdeki temsilciliklerimizde eğitimler düzenleniyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi amaç edinen ATSO Akademi’de 1998 yılından bu yana bin 300 değişik eğitimde 60 bin kişinin eğitimi sağlandı. Bundan sonraki süreçte de Antalya 4.0 projemizde de öngördüğümüz dijital dönüşüme hızla geçiyoruz.”



Sınıf ortamından dijital platforma

Bu dönüşümde ilk adımı TOBB ETÜSEM iş birliğinde bazı eğitimlerle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çetin, “ATSO Akademi eğitimlerinin online platforma taşınması yönünde çalışmalarımız başlamıştı. Bu konuda ilk adım TOBB ETÜSEM iş birliğinde bazı eğitimlerde belli oranda indirim alarak uzaktan eğitim faaliyetlerine geçtik. Halihazırda belirli periyodlarla düzenlediğimiz eğitimler ve bilgilendirme seminerlerini de online olarak hayata geçiriyoruz. İlk olarak ETicaret Eİhracat Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti projesi kapsamında ETicaret Eİhracat Eğitimlerini online eğitim şeklinde verilmeye başladık" diye belirtti.



Mayıs ayında 4 eğitim

Çetin, Mayıs ayı online eğitim programının belli olduğunu belirterek eğitimlerle ilgili, “Mayıs ayında üyelerimiz için 4 online eğitimle başlıyoruz. Bunlar; 13 Mayıs tarihinde “Belirsizlik Dünyasında Yaşamak”, 20 Mayıs 2020 tarihinde “Vuca Dünyasında Yönetici Olmak”, 2122 Mayıs tarihlerinde “Eihracat, ETicaret Eğitim ve Danışmanlık Projesi” ve 29 Mayıs tarihinde “Kozadan Çıktığımda Nasıl Bir Ben Olacağım? eğitimlerimizin yaz aylarında da sürdürülmesini planlıyoruz. Yeni dönem eğitim programlarımızda da online eğitimler ağırlıklı olarak yer alacak. ATSO Akademi’nin sınıf ortamı, dijital eğitim ortamına hızla dönüşecek. Başta üyelerimiz ve çalışanları olmak üzere dileyen herkes bu eğitimlerimize katılabilir" dedi.



Akademi web sayfası yenilendi

ATSO Akademi eğitimlerinden haberdar olmak isteyen üyeler için Akademi web sayfasında düzenlemeye gidildiğini söyleyen Çetin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon buradan takip edilecek, yine TOBB tarafından üyeler için düzenlenen online eğitimlerin videoları bu sayfadan takip edilecek. Ayrıca eğitim programları da yine burada yer alacak. Üyelerimiz programlara buradan başvuracak" ifadelerinde bulundu.



"Üyelerimiz eğitimlerden faydalanmalı"

“Eğitimlerimiz bünyesinde üyelerimize ve çalışanlarına uzaktan eğitimle verilebilecek yeni programlar üzerinde de çalışıyoruz” diyen Çetin, “Üyelerimizden gelen eğitim taleplerini değerlendiriyoruz. Eğitim takvimimizi bu öneriler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu ufuk açıcı eğitimlere üyelerimizin katılımları son derece önemli. İşletmelerimiz gelecekleri için eticaret ve eihracat platformu kullanımı, dijital pazarlama, eticaret operasyon yönetimine dönük eğitimlerimizden mutlaka faydalanmalılar. Firmalarımız farklı ürünlerde markalaşmalı ve uzmanlaşmalıdır. Artık eticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. Üyelerimizi bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, tüm ATSO üyelerini ve çalışanlarını online eğitimlere katılmaya davet ederek, eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri www.atso.org.tr/akademi internet sayfasından ve Oda sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

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