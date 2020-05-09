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Bir annenin acılarla dolu yaşamı

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşi Abdurrahman Gödek (58) ile ortanca oğlu Aydın Gödek'i (29), 2 yıl arayla kanserden kaybeden Ayşe Gödek (63), en büyük oğlu Şevket (31), bağımlı olan en küçük oğlu Gökhan´a (23) uyuşturucu satmak isteyen 2 kişiyi engellemeye çalışırken yaptığı ölümlü trafik kazası nedeniyle cezaevine girince 40 günlük geliniyle bir başına kaldı. Anneler Günü'nü gözyaşları içinde karşılayan Ayşe Gödek, sürekli parasını alıp evdeki eşyalara zarar veren uyuşturucu bağımlısı oğlu için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Anne Gödek, "Şu...

Bir annenin acılarla dolu yaşamı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eşi Abdurrahman Gödek (58) ile ortanca oğlu Aydın Gödek'i (29), 2 yıl arayla kanserden kaybeden Ayşe Gödek (63), en büyük oğlu Şevket (31), bağımlı olan en küçük oğlu Gökhan´a (23) uyuşturucu satmak isteyen 2 kişiyi engellemeye çalışırken yaptığı ölümlü trafik kazası nedeniyle cezaevine girince 40 günlük geliniyle bir başına kaldı. Anneler Günü'nü gözyaşları içinde karşılayan Ayşe Gödek, sürekli parasını alıp evdeki eşyalara zarar veren uyuşturucu bağımlısı oğlu için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Anne Gödek, "Şu hayatta benim iki oğlumdan başka kimsem kalmadı" diyerek, uyuşturucu bağımlısı oğlunun tedavisi için yardım istedi.<br>ANNE-BABASINI KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİ<br>Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Gödek, 1957 yılında Ilıca Mahallesi'nde dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin kızı olan Ayşe Gödek, genç yaşta anne ve babasını kaybetti. Daha sonra Abdurrahman Gödek'le evlendi. Aydın, Şevket ve Gökhan adını verdiği 3 oğlu olan Ayşe Gödek'in yaşamı, çiftçilik yapan eşinin 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmesiyle değişti. 3 çocuğuyla birlikte kalan Ayşe Gödek, akrabalarının da desteğiyle çiftçiliğe devam etti.<br>Ayşe Gödek'in büyük oğlu Aydın, 29 yaşındayken 2014 yılında, aniden gelişen beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayşe Gödek'in diğer oğlu Şevket ise 1 yıl Bursa'da turizm meslek yüksekokulunda okuyup, yanına geri döndü. Askerliğini bitirdikten sonra oto yıkama dükkanı açan Şevket Gödek, geçen yıl eylül ayında evlendi. Bir sene önce ailenin en küçüğü Gökhan ise uyuşturucuya başladı. Anne Ayşe Gödek ile ağabey Şevket Gödek, Gökhan'ı uyuşturucudan kurtarmak için mücadele başlattı.<br>'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI<br>Ağabey Şevket Gödek, geçen yıl ekim ayında, kardeşine uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Ş. ve Seher Yemez'in bulunduğu otomobili fark etti. Hemen polise haber verdi. Şevket Gödek'i gören araçtakiler ise 07 AAE plakalı otomobille uzaklaştı. Şevket Gödek de aracıyla peşlerine düştü. Takip sırasında Gödek'in otomobili ile E.Ş.'nin kullandığı otomobil, Titreyengöl Caddesi'nde çarpıştı. Kazada E.Ş. yaralanırken, Seher Yemez yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şevket Gödek, 'Kasten öldürme', E.Ş. ise 'uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı. E.Ş., bir süre sonra tahliye edildi.<br>'40 GÜNLÜK EŞİNİ BIRAKIP, CEZAEVİNE GİTTİ'<br>Ayşe Gödek, Anneler Günü'nü kutlayamamanın hüznünü yaşıyor. Ayşe Gödek, yaşadığı acı dolu günleri Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. Anne-babasını çok küçük yaşta kaybettiğini aktaran Ayşe Gödek, "2002 yılında kocam hastalanarak öldü, büyük oğlum Aydın 2014 yılında hastalanarak vefat etti. Oğlumun biri eroin bağımlısı oldu. Büyüğü korumak için trafik kazası yaptı. Kaza olduğunda Şevket, 40 günlük evliydi. Şevket, 40 günlük gelinimi, eşini bırakıp, cezaevine gitti" dedi.<br>'EROİN BAĞIMLISI NASIL BİR ŞEY OLUR ONU BİLMEZDİM'<br>En küçük oğlu Gökhan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu hiç anlamadıklarını söyleyen Ayşe Gödek, "Gökhan'ın evin içinde bazı duruşlarından bir şeyler hissediyordum ama eroin bağımlısı nasıl bir şey olur onu bilmezdim. Bize karşı tavırları değişikti. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu, yeğenimle uyuşturucu madde yakalattıklarında haberim oldu. Yeğenim cezaevine gitti, Gökhan serbest kaldı. Bizim o zaman haberimiz oldu. Gökhan'ı biz ele avuca sığdıramıyoruz" diye konuştu.<br>'KAÇ KAPI VARSA HEPSİNDE YUMRUK İZİ VAR'<br>Evde olduğu zaman Gökhan'ın kendilerine eziyet ettiğini belirten anne Ayşe Gödek, şöyle dedi:<br>"Bir şey konuşacak olduğumuzda hiç hoşuna gitmez. Kapıları kırar. Kaç kapı varsa hepsinde yumruk izi var. Bir yumruk davul fırına vurdu, kırıldı, attık. Mikro dalga fırına bir yumruk vurdu, bozuldu. Çantamda, cüzdanımda para koymaz. Habersiz alır. O paranın kendi parası olduğunu söyler. Bana saldırısı olmadı ama ona karşılık versek, belki de saldıracak. Ona cevap vermiyorum."<br>'3 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIK'<br>Ayşe Gödek, oğlunun birkaç gün önce çocuğu olan kız arkadaşını eve getirdiğini, tepki göstermesi üzerine kendisini ittiğini anlattı. Oğlu hakkında Manavgat Aile Mahkemesi'nden 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıklarını söyleyen anne Gödek, "Gökhan daha önce Antalya AMATEM'de bir hafta tedavi gördü. Hakkında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde zorla tedavi olması için hakim kararı var ancak korona salgını nedeniyle götürülemedi. Biz bu zamana kadar, ne jandarma, ne polis bildik. Tarladan eve, evden tarlaya gideriz. Geçen seneye gelene kadar biz bir şey görmedik. Biz bu sene her hafta, günü gününe, saati saatine polise gideriz. Onlar da bıktı bizden iyice. Ben, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan ve bir anne olarak Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan ve diğer yetkililerden yardım istiyorum. Şu hayatta benim iki oğlumdan başka kimsem kalmadı. Bu oğlumun tedavi yapılmasını istiyorum. Bize sahip çıksınlar, ben onu istiyorum" dediDHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-09 10:14:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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