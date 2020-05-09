Berber ve kuaförlere yüz koruyucu maske

Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 11 Mart’ta yeniden kapılarını açacak berber ve kuaförlerin devam eden dezenfekte çalışmalarına eşlik etti ve esnafa yine belediyenin ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerden dağıttı.

Başkan Uysal, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir’le birlikte, Muratpaşa Belediyesi’nin kapalı yol Kazım Özalp Caddesi’nde belediyenin kuaför, berber ve güzellik salonlarında devam eden dezenfekte çalışmalarını inceledi. Başkan Uysal, 11 Mart Pazartesi kapılarını yeniden açacak esnafa “Hayırlı işler” dilerken Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) belediyenin ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerden de verdi.

Oda Başkanı Demir, salgın döneminde Muratpaşa Belediyesi’nin farkını hissettirdiğini belirterek, “Esnafımıza ciddi anlamda destek veriyorsunuz. Bugün de sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu Türkiye’ye gösterdiniz” dedi. Başkan Uysal da nazik sözleri dolayısıyla Demir’e teşekkür ederken, bu dönemde toplumun ihtiyaçlarını önceleyen bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Başkan Uysal, salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte cadde de de kısa bir gezinti yaptı. Sosyal mesafe kuralları içinde vatandaşlarla selamlaşan, esnafa hal hatır soran Başkan Uysal, bu dönemin dayanışma içinde atlatılacağını söyledi.

Diğer yandan Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da Uysal’ı makamında ziyaret etti. Uzun, uzun bir arandan belli kurallar içinde yeniden açılacak berber esnafına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

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