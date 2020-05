Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da PTT görevlisi Mehmet Özcan'ın dağıtım yaparken park ettiği motosikleti çalan hırsızlık şüpheli H.E. (30), polis tarafından yakalandı. H.E. ilk ifadesinde, hırsızlık olayını motosikletteki kargoları satmak için gerçekleştirdiğini söyledi. <br>Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 251 Sokak'ta meydana geldi. PTT görevlisi Mehmet Özcan, scooter tipi motosikletini park ederek, dağıtım yapmak için binaya girdi. Özcan, anahtarını üzerinde bıraktığı motosikletini dönüşte yerinde bulamayınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, üzerindeki GPS sisteminden, motosikletin 3 sokak uzakta olduğunu belirledi. Sinyalin geldiği sokakta araştırma yapan ekipler, motosikleti park halinde buldu. Olayın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalan şüphelinin H.E. olduğunu belirledi. <br>H.E.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. H,E. polise verdiği ifadede, motosikletteki kargoları satmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından H.E., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-09 12:49:03<br>

